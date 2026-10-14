Konačno stiže opcija koju su svi čekali: WhatsApp uvodi veliku promjenu

Dugo očekivana funkcija omogućava zakazivanje slanja poruka, fotografija i snimaka unaprijed – evo kako će raditi i kada stiže.

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Korisnici WhatsAppa već dugo traže mogućnost zakazivanja poruka kako bi, između ostalog, podešavali ponavljajuće podsjetnike, upravljali vremenskim zonama i obavljali poslovnu komunikaciju van radnog vremena.

Nedostatak ove opcije je prilično uočljiv, s obzirom na to da je na rivalskoj aplikaciji Telegram dostupna još od 2019. godine. Međutim, čini se da će Metina aplikacija za razmjenu poruka uskoro dobiti ovu funkciju, sudeći po Android beta verziji WhatsAppa koju je primetio portal WaBetaInfo.

Nova funkcija se pojavila u ažuriranju WhatsApp beta verzije za Android 2.26.8.11. Radi na potpuno isti način kao i na Telegramu: korisnici pristupaju opciji tako što pritisnu i zadrže dugme za slanje. To otvara prozor na dnu ekrana koji vam omogućava da izaberete datum i vrijeme isporuke. Takođe nudi i poseban odjeljak za upravljanje zakazanim porukama prije nego što budu poslate.

Poruka će biti poslata u željeno vrijeme, čak i ako je vaš uređaj van mreže (oflajn). Kao i kod bilo koje druge poruke, zakazane poruke podržavaju tekst, linkove, fotografije i video-snimke, uz potpunu zaštitu enkripcijom sa kraja na kraj (end-to-end encryption). Poruke se mogu zakazati najmanje 10 minuta unaprijed u odnosu na trenutno vrijeme, pa sve do dvije nedjelje unaprijed. Ova funkcija je takođe kompatibilna i sa grupnim ćaskanjima.

Funkcija je trenutno u beta fazi za pojedine WhatsApp testere na Android-u, a u narednim nedjeljama bi trebalo da postane dostupna većem broju naloga. Pošto je zvanična beta verzija sada dostupna, zvanično lansiranje za sve korisnike može se očekivati u bliskoj budućnosti.

(Mondo)