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Meta predstavila nove AI modele: Nude aktivnu memoriju i samostalno rješavanje grešaka

Meta predstavila nove AI modele: Nude aktivnu memoriju i samostalno rješavanje grešaka

Autor Mihajlo Popović
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Američka tehnološka kompanija Meta predstavila je nove modele vještačke inteligencije Muse Wonder i Muse Wonder Full, za koje tvrdi da mogu da konkurišu najnaprednijim sistemima kompanija OpenAI i Anthropic.

Meta predstavila nove modele vještačke inteligencije Muse Wonder i Muse Wonder Full Izvor: Shutterstock / Muhammad Alimaki

Riječ je o dijelu nastojanja Mete da ojača svoju poziciju u globalnoj trci za razvoj vještačke inteligencije, prenosi Rojters.

Iz kompanije navode da su novi modeli namijenjeni obavljanju složenih zadataka u ime korisnika, uključujući rad sa pravnim i finansijskim dokumentima, tumačenje ugovora, rješavanje problema u vezi sa osiguranjem i razvoj softvera.

Meta tvrdi da njeni novi modeli na pojedinim testovima ostvaruju rezultate uporedive sa vodećim sistemima na tržištu. Ipak, ove procjene zasnovane su na internim testiranjima kompanije, a njihova stvarna konkurentnost tek treba da bude potvrđena nezavisnim ispitivanjima.

Model Muse Wonder dostupan je programerima putem platforme Meta Model API i alata Muse Code za programiranje, dok je naprednija verzija Muse Wonder Full zasad namijenjena pretplatnicima usluge Muse Code.

Meta planira da novi model uskoro integriše i u svog ličnog asistenta zasnovanog na vještačkoj inteligenciji, Muse, najprije za pretplatnike.

Jedna od glavnih novina je funkcija „aktivne memorije“, koja modelu omogućava da pamti važne informacije iz prethodnih razgovora i koristi ih prilikom obavljanja narednih zadataka.

Tu je i funkcija „aktivnog fokusa“, koja bi trebalo da omogući modelu da duže radi na složenim zadacima, promijeni pristup kada naiđe na problem i nastavi rad nakon greške.

Predstavljanje novih modela predstavlja važan korak u promjeni Metine strategije razvoja vještačke inteligencije. Izvršni direktor kompanije Mark Zakerberg uložio je milijarde dolara u razvoj računarske infrastrukture i angažovanje stručnjaka, s ciljem da Meta sustigne konkurente u ovoj oblasti.

Kompanija je saopštila da je nove modele razvijala uz poseban naglasak na bezbjednost i zaštitu privatnosti korisnika, s obzirom na to da AI asistenti mogu da obrađuju privatne poruke, kalendare i dokumente.

Ipak, ostaje da se vidi kako će se novi modeli pokazati u nezavisnim testiranjima i praktičnoj primjeni.

Akcije Mete porasle su oko četiri odsto tokom današnjeg trgovanja, prenosi Rojters.

(Mondo)

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Tagovi

Meta vještačka inteligencija

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