Gdje držite telefon dok vozite? Mnogi biraju baš ovo mjesto, a ne znaju da prave veliku grešku

Držanje telefona na šoferšajbni ili instrument tabli, naročito uz navigaciju i punjenje, može da izazove pregrijavanje i trajno ošteti bateriju.

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Držač za telefon na šoferšajbni ili instrument tabli automobila djeluje kao idealno rješenje za navigaciju tokom vožnje. Ekran je uvijek na vidiku, Google Maps pokazuje put, a punjač sprečava pražnjenje baterije. Međutim, upravo ova kombinacija može ozbiljno da skrati životni vijek vašeg telefona, naročito tokom toplijih dana.

Problem nije samo u direktnoj sunčevoj svjetlosti. Dok navigacija radi, telefon neprestano koristi GPS, mobilni internet i procesor za prikaz mape i ostalih parametara. Ako se istovremeno pušta muzika preko Bluetooth-a, opterećenje dodatno raste.

Uz to, telefon na suncu automatski povećava osvijetljenost ekrana kako bi mapa ostala čitljiva. Sve ove aktivnosti troše energiju i stvaraju toplotu, a priključivanje punjača može dodatno da pogorša situaciju.

Punjenje telefona samo "doliva ulje na vatru"

Posebno je problematično brzo i bežično punjenje. Obe vrste punjenja dodatno da zagrijavaju telefon, dok deblja maska i sam držač otežavaju odvođenje toplote.

Na posljedice upozoravaju i proizvođači. Google navodi da dugotrajna navigacija, reprodukcija sadržaja, punjenje i direktno sunce mogu da izazovu pregrijavanje Pixel telefona. Samsung među čestim uzrocima navodi i slab mobilni signal i istovremeno korišćenje više zahtevnih funkcija.

Visoke temperature mogu trajno da oštete bateriju

Apple preporučuje korišćenje iPhone-a na temperaturama između 0 i 35 stepeni Celzijusa. Istu gornju granicu Google navodi za novije Pixel modele. To ne znači da će telefon odmah otkazati na višoj temperaturi, ali dugotrajno izlaganje toploti može trajno da ošteti bateriju.

Kada se pregrije, telefon pokušava sam da se zaštiti. iPhone može da smanji osvijetljenost ekrana, uspori rad i privremeno ograniči punjenje. Pixel uređaji takođe mogu da obustave punjenje, ograniče pojedine funkcije ili da se potpuno isključe.

Još veći problem je što se posljedice često ne vide odmah. Visoke temperature ubrzavaju hemijsko starenje litijum-jonskih baterija, zbog čega one vremenom gube kapacitet. Ako se telefon svakodnevno zagrijava tokom navigacije i pritom puni do 100%, baterija može brže da oslabi.

Problem nije ograničen samo na četvorotočkaše

Sličan oprez potreban je i pri postavljanju telefona na bicikl, motocikl ili električni trotinet. Pored sunca i zagrijavanja, poseban problem je i vibracija.

Apple upozorava da dugotrajne snažne vibracije mogu da oštete optičku stabilizaciju kamere i sistem automatskog fokusiranja. Postoje držači sa prigušivačima vibracija koji mogu da smanje ovaj rizik, ali ne i da ga potpuno uklone.

Kako koristiti navigaciju bez nepotrebnog zagrijavanja telefona?

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Najjednostavnije rješenje je da telefon tokom vožnje bude u hladu, na mjestu sa dobrom ventilacijom. Ako automobil podržava Android Auto ili CarPlay, navigaciju je bolje pratiti na njegovom ekranu, dok telefon može da ostane sklonjen od direktnog sunca.

Ukoliko vozite automobil koji ne podržava Android Auto ili CarPlay, na raspolaganju vam je veliki broj eksternih ekrana. Možete ih naručiti sa Temu-a, AliExpressa, ali i pronaći neke pouzdanije brendove. Naravno, ako vam ne smetaju kablovi.

Ipak, ako je držač neophodan, bolje je izabrati položaj koji nije izložen jakom suncu, po mogućnosti blizu ventilacionog otvora. Tokom dužih putovanja korisno je izbjegavati brzo bežično punjenje, smanjiti osvijetljenost ekrana i po potrebi skinuti debelu zaštitnu masku.

Blago zagrijavanje telefona tokom navigacije je sasvim normalno. Problem nastaje kada se istovremeno spoje jako sunce, maksimalna osvijetljenost ekrana, zahtjevne aplikacije i brzo punjenje. Izbjegavanje te kombinacije može da produži životni vijek baterije i smanji rizik od skupih popravki.

(Mondo)