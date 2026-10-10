logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da provjerite da li je sliku, video ili zvuk napravio AI: Potrebno vam je samo nekoliko sekundi

Kako da provjerite da li je sliku, video ili zvuk napravio AI: Potrebno vam je samo nekoliko sekundi

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
0

Više ne morate da pogađate da li je nešto napravila vještačka inteligencija. Samo posjetite novi sajt koji je otvorio Google - SynthID Detector.

Google pokrenuo sajt koji provjerava da li je sadržaj napravljen pomoću vještačke intelige Izvor: AI ilustracija / SmartLife

Google je lansirao SynthID Detector, novi sajt koji svakom korisniku omogućava da besplatno i u svega nekoliko sekundi provjeri da li je neka slika, video snimak ili zvučni zapis napravljen pomoću vještačke inteligencije.

Alat koji je do sada bio dostupan samo odabranim novinarima i istraživačima sada je otvoren za javnost. Pokreće ga Google-ova tehnologija SynthID, koja ugrađuje nevidljive vodene žigove u sve fajlove nastale kroz modele kao što su Gemini, Veo ili Lyria.

Novi sajt podržava sve popularne formate koje svakodnevno koristimo:

  • Fotografije: JPG, PNG, WEBP, GIF, HEIC i druge
  • Video: MP4, MOV i WEBM
  • Audio: MP3, WAV, FLAC, AAC i M4A
Izvor: SynthID Detector

Isti sistem za prepoznavanje već podržavaju i drugi tehnološki giganti poput kompanija OpenAI i Nvidia, a uveliko se očekuje i integracija u Apple ekosistem.

Provjera je već direktno ugrađena u Gemini aplikaciju i Chrome pregledač, pa korisnici širom svijeta već šalju ogroman zahtjeva dnevno kako bi provjerili autentičnost sadržaja na koji nailaze na mreži.

Ukoliko i vi želite da provjerite da su neka slika, video ili zvučni zapis nastali pomoću veštačke inteligencije - posjetite novi sajt.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

google vještačka inteligencija AI

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS