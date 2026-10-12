Koji procesor će imati Galaxy S27 Ultra? Najnovije informacije naginju na jednu stranu

Samsung-ov novi Exynos 2700 navodno dobro napreduje, ali najskuplji Galaxy S27 mogao bi da ostane rezervisan za Qualcomm rješenje.

Izvor: OnLeaks / AndroidHeadline

Samsung priprema novi Exynos 2700 procesor, koji bi trebalo da donese značajna poboljšanja u performansama i potrošnji energije. Ipak, najnovije informacije ukazuju na to da ga najskuplji Galaxy S27 Ultra uopšte neće koristiti. Umjesto toga, Samsung bi ponovo mogao da se osloni isključivo na Qualcomm.

Prema informacijama koje nam stižu iz Koreje, proizvodnja Exynos 2700 čipova napreduje veoma dobro, ali su male šanse da se ovaj procesor nađe u Galaxy S27 Ultra modelu. Konačna odluka navodno još nije donijeta, mada se Snapdragon trenutno smatra izglednijim izborom.

Ako se ove informacije ispostave kao tačne, sve verzije Galaxy S27 Ultra telefona koristiće Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, bez obzira na tržište.

Sa ostalim modelima situacija će biti drugačija. Galaxy S27, S27+ i novi Galaxy S27 Pro navodno će koristiti Exynos 2700 u Evropi i Južnoj Koreji, dok će verzije za SAD i Kinu dobiti Snapdragon procesore.

Ovakva podjela posebno je zanimljiva jer se od Exynos 2700 očekuje mnogo. Čip bi trebalo da bude proizveden Samsung-ovim SF2P procesom, drugom generacijom 2-nanometarske GAA tehnologije.

U poređenju sa prethodnim SF2 procesom, korišćenim za Exynos 2600, nova tehnologija obećava 12% bolje performanse, 25% manju potrošnju energije i 8% manju površinu čipa. Pominje se i mogućnost korišćenja novih ARM C2 procesorskih jezgara.

Samsung-ovo odjeljenje System LSI, koje razvija Exynos procesore, navodno želi da novi čip stigne i u najjači Galaxy S27 model. Kompanija je, prema ranijim izvještajima, već povećala planirani obim proizvodnje Exynos 2700 za više od 10% u odnosu na prethodnika.

Takav potez ima smisla, posebno zbog očekivanog dolaska Galaxy S27 Pro modela. Ipak, Samsung mora da vodi računa i o proizvodnim kapacitetima, kao i o dugogodišnjem strateškom partnerstvu sa Qualcomm-om.

Zbog toga bi Galaxy S27 Ultra mogao da ostane rezervisan za Snapdragon, čak i ako Exynos 2700 ispuni očekivanja.

(Mondo)