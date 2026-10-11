Drevni računar zbunjuje naučnike više od 100 godina: Dvije trećine misterioznog uređaja nedostaju

Pronađen u olupini antičkog broda, mehanizam sa Antikitere star je više od 2.000 godina i smatra se prvim analognim računarom na svijetu.

Izvor: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Prije više od 2.000 godina napravljen je uređaj koji je mogao da prati kretanje nebeskih tijela pomoću složenog sistema zupčanika. Danas ga naučnici smatraju prvim analognim računarom na svijetu, ali postoji veliki problem. Pronađena je samo trećina uređaja.

Riječ je o čuvenom mehanizmu sa Antikitere, jednom od najzagonetnijih arheoloških otkrića. Pronađen je 1900. godine, kada su grčki ronioci, koji su tragali za morskim sunđerima, slučajno otkrili olupinu antičkog broda nedaleko od istoimenog ostrva.

Među brojnim predmetima, uključujući bronzane statue, nakit i novčiće, nalazio se i neobičan mehanički uređaj. Tek kasnije je otkriveno da njegovi zupčanici predstavljaju izuzetno naprednu tehnologiju za vrijeme u kojem je nastala.

Istraživači vjeruju da je brod potonuo sredinom prvog vijeka prije nove ere. Mehanizam je zatim proveo oko 2.000 godina na dubini većoj od 30 metara, gdje su morska voda, pijesak i mulj postepeno uništavali njegove dijelove.

Danas se u Nacionalnom arheološkom muzeju u Atini čuvaju 82 pronađena fragmenta. Oni čine tek oko trećinu originalnog uređaja, koji je bio približno veličine kutije za cipele.

Preostale dvije trećine nikada nisu pronađene, zbog čega naučnici još pokušavaju da utvrde kako je mehanizam tačno funkcionisao i ko ga je napravio.



Potraga se nastavila i u novije vrijeme. Tokom ekspedicije 2014. godine istraživači su napravili detaljnu mapu olupine, a narednih godina pronašli su dodatne skulpture, neobično olovno oružje teško oko 100 kilograma i gotovo kompletan ljudski skelet.

Ipak, izgubljeni dijelovi mehanizma ostaju misterija. Uprkos više od jednog vijeka istraživanja, naučnici još nemaju sve odgovore o uređaju koji pokazuje koliko je antička tehnologija bila napredna, piše Popular Mechanics.

(Mondo)

Potraga se nastavila i u novije vrijeme. Tokom ekspedicije 2014. godine istraživači su napravili detaljnu mapu olupine, a narednih godina pronašli su dodatne skulpture, neobično olovno oružje teško oko 100 kilograma i gotovo kompletan ljudski skelet.

Ipak, izgubljeni dijelovi mehanizma ostaju misterija. Uprkos više od jednog vijeka istraživanja, naučnici još nemaju sve odgovore o uređaju koji pokazuje koliko je antička tehnologija bila napredna, piše Popular Mechanics.