Apple sprema velike novitete: Stiže MacBook sa ekranom osjetljivim na dodir

Apple bi krajem oktobra mogao da predstavi nekoliko novih uređaja, među kojima su prvi MacBook sa ekranom osjetljivim na dodir, iPad mini sa OLED ekranom i novi računari opremljeni M6 čipom.

Informaciju je objavio Mark Gurman iz Blumberga, pozivajući se na izvore upoznate sa planovima kompanije. Apple za sada nije zvanično potvrdio datum predstavljanja novih uređaja.

Ukoliko se najave obistine, to bi bio drugi talas predstavljanja novih proizvoda tokom oktobra. Prvi događaj zakazan je za 13. oktobar i trebalo bi da bude posvećen uređajima za pametni dom, dok bi se na drugom predstavljanju u centru pažnje našli Mac računari i iPad tableti.

Prema dostupnim informacijama, i drugi događaj trebalo bi da uključi internet prezentaciju i susret sa novinarima uživo.

Najveću pažnju privlači mogućnost da Apple predstavi MacBook Pro sa OLED ekranom osjetljivim na dodir. Očekuje se da novi modeli budu dostupni u verzijama sa ekranima dijagonale 14 i 16 inča, a navodno bi trebalo da budu tanji i lakši od aktuelnih računara iz ove serije.

Pojedini izvještaji pominju i mogućnost uvođenja funkcije Dynamic Island, poznate sa iPhone uređaja. Ipak, konačan dizajn, specifikacije i cijene još nisu poznati, a nije potvrđeno ni da li će uređaj zadržati naziv MacBook Pro ili će Apple predstaviti novi brend.

Pored redizajniranih laptopova, kompanija navodno priprema i 14-inčni MacBook Pro i iMac sa M6 čipom. Za razliku od modela sa OLED ekranima osjetljivim na dodir, ovi računari mogli bi da zadrže prepoznatljiv izgled sadašnjih generacija, uz unapređene procesore.

Novi čipovi mogli bi biti posebno zanimljivi korisnicima koji se bave obradom video-materijala, fotografija i muzike. Međutim, konkretne performanse, kao i eventualne promjene u memoriji i drugim komponentama, još nisu zvanično predstavljene.

Noviteti bi mogli da obuhvate i iPad mini sa OLED ekranom. Prema nezvaničnim informacijama, tablet bi mogao da dobije prednju kameru postavljenu na dužu ivicu uređaja, što bi olakšalo obavljanje video-poziva u vodoravnom položaju, kao i unaprijeđen sistem zvučnika.

Prelazak na OLED tehnologiju donio bi bolji prikaz crne boje i izraženiji kontrast u odnosu na tradicionalne LCD ekrane. Ipak, detalji o veličini ekrana, trajanju baterije i cijeni novog iPad mini modela za sada nisu poznati, piše B92.

Sve navedene informacije zasnivaju se na nezvaničnim izvještajima, pa će konačne specifikacije i planove kompanije biti moguće potvrditi tek nakon zvanične objave.

(Mondo)