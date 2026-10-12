Apple sprema dva velika događaja u oktobru: Stiže MacBook kakav do sada nismo vidjeli

Prema informacijama Marka Gurmana, Apple krajem oktobra sprema prvo predstavljanje MacBook-a sa ekranom na dodir, uz još nekoliko novih uređaja.

Izvor: YouTube / Dave2D

Apple bi do kraja oktobra mogao da predstavi čitav niz novih uređaja. Kompanija je već potvrdila jedan događaj za 13. oktobar, ali najnovije informacije ukazuju na to da nas samo dvije nedjelje kasnije očekuje još jedno veliko predstavljanje.

Prema informacijama Marka Gurmana iz Bloomberg-a, koji se poziva na izvore upoznate sa Apple-ovim planovima, drugi događaj trebalo bi da bude održan 27. oktobra ili približno tog datuma.

Događaj krajem mjeseca biće poseban, jer će na njemu Apple predstaviti svoj prvi MacBooksa ekranom osjetljivim na dodir.

Gigant iz Kupertina godinama izbjegava da ovu mogućnost uvede u svoje laptopove, pa bi takav uređaj predstavljao značajnu promjenu u ponudi kompanije.

Pored njega, očekuje se i novi iPad mini sa OLED ekranom, kao i osvježeni 14-inčni MacBook Pro i iMac sa novim M6 čipom.

Ipak, prije toga Apple ima druge planove. Na događaju zakazanom za 13. oktobar trebalo bi da predstavi novi HomePod sa ekranom, unaprijeđeni HomePod mini i novu generaciju Apple TV uređaja.

Kompanija navodno priprema i nekoliko dodataka za pametne kuće, razvijenih u saradnji sa kompanijama LG i Schneider Electric.

(Smartlife/Mondo)