logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oboren veliki piratski servis: Nudio 19.000 TV kanala i više od 100.000 serija i filmova

Oboren veliki piratski servis: Nudio 19.000 TV kanala i više od 100.000 serija i filmova

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
0

U akciji bugarske policije i Evropola, ugašen je veliki piratski IPTV servis, a njen administrator je uhapšen.

U akciji bugarske policije i Evropola ugašen veliki piratski IPTV servis Izvor: Shutterstock

Bugarska policija ugasila je piratsku IPTV platformu koja je nudila više od 19.000 TV kanala i skoro 100.000 filmova, serija i drugih sadržaja sa različitih striming servisa. U akciji je uhapšen i administrator piratskog servisa.

Prema informacijama bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova, servis je omogućavao gledanje televizijskih kanala i sadržaja sa striming platformi bez odgovarajućih licenci.

Policijska akcija sprovedena je 7. oktobra u saradnji sa stručnjacima za sajber kriminal i predstavnikom Evropola. U njoj su učestvovale policijske jedinice iz bugarskih gradova Trgovište, Šumen i Razgrad.

Tokom pretresa jedne adrese u Trgovištu, istražitelji su identifikovali osobu koja je upravljala platformom. Pregledana su i dva vozila, a pronađeni su i dokazi o neovlašćenom korišćenju sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

(Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

piraterija piratski servis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS