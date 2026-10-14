Ako vam je ovo PIN na kartici, odmah ga mijenjajte: Lopovi vas mogu lako pokrasti

Mnogi korisnici ne shvataju koliko su predvidivi njihovi PIN-ovi. Saznajte koje kombinacije treba izbjegavati radi veće bezbjednosti.

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Iako većina ljudi vjeruje da je njihov PIN dovoljno bezbjedan, pojedine kombinacije su toliko predvidive da ih je moguće pogoditi u samo nekoliko pokušaja. Posebno zabrinjava činjenica da se upravo najjednostavniji nizovi brojeva i dalje često koriste za zaštitu mobilnih telefona, bankovnih kartica i drugih uređaja.

U vremenu kada na pametnim telefonima čuvamo gotovo sve, od privatnih fotografija i poruka do pristupa mobilnom bankarstvu, bezbjednost uređaja važnija je nego ikada. Ipak, mnogi korisnici prilikom izbora PIN-a daju prednost lakom pamćenju, zanemarujući pritom koliko takva odluka može da ugrozi njihove podatke.

Četvorocifreni PIN ima ukupno 10.000 mogućih kombinacija, od 0000 do 9999. Na prvi pogled to djeluje kao veliki broj, ali stvarni problem leži u činjenici da ljudi ne biraju brojeve potpuno nasumično. Naprotiv, određene kombinacije pojavljuju se znatno češće od drugih.

Popularne kombinacije

Među najpoznatijim primjerima nesigurnih PIN-ova nalaze se 1234, 0000, 1111 i 1212.

Da problem nije samo teorijski, pokazala je i poznata analiza stručnjaka za bezbjednost Nika Berija, koji je proučavao milione četvorocifrenih lozinki iz dostupnih baza kompromitovanih podataka. Prema njegovoj analizi, kombinacija 1234 bila je ubjedljivo najzastupljenija, sa udjelom većim od deset odsto.

Važno je pritom naglasiti da su analizirane četvorocifrene lozinke, a ne isključivo PIN-ovi bankovnih kartica. Ipak, rezultati dobro ilustruju koliko su ljudi skloni biranju jednostavnih i predvidivih brojeva.

Mnogi korisnici misle da su izbjegavanjem kombinacija poput 0000 ili 1111 već učinili dovoljno za bezbjednost. Međutim, postoji čitav niz drugih obrazaca koji takođe nisu dobar izbor. Na primjer, nizovi 1234 i 4321, ponavljanja poput 5656 ili 7878, kao i kombinacije koje na numeričkoj tastaturi formiraju jednostavan oblik mogu biti lako predvidive.

Problem je što osobe koje pokušavaju neovlašćeno da pristupe uređaju često ne nagađaju potpuno nasumično. Poznavanje ljudskih navika može im pomoći da najprije isprobaju najčešće korišćene kombinacije.

Ipak, mnogi savremeni uređaji i bankarski sistemi imaju ograničenja broja pogrešnih pokušaja, vremenska odlaganja i dodatne bezbjednosne mehanizme. Zbog toga predvidiv PIN ne znači automatski da će neko uspjeti da pristupi uređaju ili računu, ali nepotrebno povećava rizik.

Zašto datum rođenja nije pametan izbor?

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje ličnih datuma. Dan i mjesec rođenja, godina rođenja, godišnjica braka ili datum rođenja djeteta mnogima djeluju kao idealno rješenje jer ih gotovo nikada ne mogu zaboraviti.

Međutim, takvi podaci nisu uvijek privatni.

Društvene mreže danas otkrivaju mnogo više nego što mislimo. Čestitke za rođendan, javno objavljene fotografije i drugi lični podaci mogu pomoći nekome ko pokušava da pogodi PIN.

Na primjer, ako osoba koristi datum rođenja u obliku DDMM, neko ko zna njen rođendan već ima potencijalnu kombinaciju za pokušaj pristupa. Zbog toga je preporučljivo izbjegavati sve brojeve koji se mogu povezati sa vašim identitetom, članovima porodice ili važnim životnim događajima.

Ako uređaj omogućava izbor dužeg PIN-a, stručnjaci za sajber bezbjednost preporučuju korišćenje najmanje šest cifara, pod uslovom da je kombinacija nasumična i nepredvidiva.

Značajna razlika

Razlika je značajna. Dok četvorocifreni PIN ima 10.000 mogućih kombinacija, šestocifreni ih ima čak milion.

To znači da šestocifreni PIN pruža sto puta više mogućih kombinacija od četvorocifrenog.

Naravno, ni duži PIN nije bezbjedan ako se sastoji od očiglednih nizova poput 123456 ili 000000. Dužina je važna, ali podjednako je bitno izbjegavati pravilne obrasce. Još jedna česta navika jeste korišćenje istog PIN-a na više mjesta. Neki ljudi identičnom kombinacijom otključavaju mobilni telefon, pristupaju određenim aplikacijama i koriste bankovnu karticu.

Takva praksa može biti posebno opasna ako neko uspije da sazna jedan od tih kodova.

Na primjer, osoba koja posmatra korisnika dok unosi PIN za otključavanje mobilnog telefona mogla bi da pokuša istu kombinaciju da upotrijebi i za druge usluge ili uređaje.

Zbog toga je preporučljivo koristiti različite PIN-ove, naročito za bankovne kartice i mobilne uređaje.

(Slobodna Dalmacija/MONDO)