Ova zemlja je proglašena najmirnijom na svijetu za 2026: Svima je jasno zašto i to već 19. godinu zaredom

U čemu je tajna uspjeha i stabilnosti Islanda, ostrvske države koja je već 19. godinu zaredom proglašena najmirnijom na svijetu?

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Prvi odlazak u nepoznatu zemlju uvijek donosi mešavinu uzbuđenja i blage strepnje. Pitanja poput onih gdje odsesti, šta obići i, prije svega, koliko je bezbjedno, prirodna su za svakog putnika. Iako se uz dobru organizaciju skoro svaka tačka na planeti može posjetiti bezbjedno, Island se izdvaja kao savršen izbor za one koji ne žele da rizikuju.

Razlog je jednostavan. I u 2026. godini, ova ostrvska zemlja ponovo je zauzela prvo mjesto na Globalnom indeksu mira (GPI).

Iza ovog rangiranja stoji Institut za ekonomiju i mir (IEP), nezavisna organizacija koja svake godine objavljuje jedan od najrelevantnijih svjetskih izveštaja o bezbjednosti. U svom jubilarnom 20. izdanju, indeks je obuhvatio 163 države i teritorije, čime je pokriveno čak 99,7 odsto svjetske populacije.

Analiza se zasniva na 23 kvalitativna i kvantitativna indikatora kroz tri ključne oblasti:

opšta društvena bezbjednost, intenzitet unutrašnjih i međunarodnih sukoba, kao i nivo militarizacije.

Pravilo je jasno - što je rezultat niži, to je zemlja mirnija. Na samom vrhu, rekordnu 19. godinu zaredom, nalazi se Island, a u stopu ga prate Novi Zeland, Švajcarska, Slovenija i Irska.

Sa impresivnom ocenom od 1,161, Island je ostavio drugoplasirani Novi Zeland (1,343) daleko iza sebe. Zanimljivo je da je nivo mira na Islandu porastao za 2 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je opšta bezbjednost poboljšana za 4 odsto. Čak je i nivo militarizacije, koji je ionako bio minimalan, dodatno opao.

Šta je tajna decenijskog uspjeha i stabilnosti Islanda?

Prema navodima izvještaja, "izuzetna pozicija Islanda temelji se na odsustvu stajaće vojske, ekstremno niskoj stopi kriminala i snažnoj društvenoj koheziji među građanima".

Dok je Novi Zeland učvrstio drugu poziciju zahvaljujući smanjenom uvozu oružja, Švajcarska je zabilježila skok na treće mjesto (sa petog u 2025. godini), potvrđujući status jedne od najsigurnijih evropskih država.

Slovenija je napravila značajan napredak, popevši se za pet mesta na četvrtu poziciju, dok listu pet najboljih zaokružuje Irska. I pored ovih manjih pomeranja na listi, evropski kontinent ostaje globalni lider po pitanju bezbjednosti.

"Zapadna i Centralna Evropa i dalje su najmirniji regioni na svijetu u 2026. godini", ističe se u izveštaju, piše Travel & Leisure.

Iako se u prvih deset najsigurnijih zemalja svijeta nalazi čak sedam evropskih država, Island za sada ne pokazuje namjeru da ikome prepusti svoj tron.

(MONDO)