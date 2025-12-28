logo
Olaf, polarna svjetlost i trolovi: Poluostrvo u Evropi gdje vlada arktička zima i sve podsjeća priče iz prošlosti

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Na krajnjem sjeveru Islanda, tamo gdje se planine strmo spuštaju u fjordove hladnih arktičkih voda, nalazi se Tröllaskag - poluostrvo Trolova.

Tröllaskag poluostrvo na Islandu Izvor: Shutterstock

Ovo je teritorija na kom pejzaž izgleda kao da nije dovršen: oštrih ivica, surov i pust, oblikovan ledom, vjetrom i dugim zimama koje brišu granicu između legendi i stvarnosti.

Izvor: Shutterstock

Mjesto iz legendi

Ime poluostrva potiče iz islandskih legendi. Prema narodnom vjerovanju, planinski vrhovi i neobični oblici stena nastali su tako što je trolove zora zatekla van skrovišta, pretvorivši ih u kamen. Danas, pod snijegom i ledom, ove planine zaista djeluju kao da skrivaju drevna bića.

Izvor: Shutterstock

Planinski masivi na poluostrvu, predstavljaju neke od najviših vrhova sjevernog Islanda. Većinu vremena su prekriveni debelim snježnim pokrivačem, a između njih se nalaze fjordovi - duboko urezani u kopno. U njima, svoje mjesto su našle male ribarske zajednice Siglua i Olafa, koje djeluju kao sićušne lampice razbacane po beskrajnoj bjelini.

Izvor: Shutterstock/ Maria_Janus

Ovo je jedno od najboljih mjesta na svijetu za turno skijanje. Kombinacija planina koje se uzdižu direktno iz mora, omogućavaju spust niz netaknut sneg i pogled na tamnu, ledenu vodu ispod. Tišina je gotovo potpuna, a prekida je samo zvuk vetra ili krckanje snega pod nogama.

Izvor: Shutterstock

Ali poluostrvo nije rezervisano samo za avanturiste željne ekstremnih zimskih sportova. Zimski pejzaži nude i priliku za posmatranje sjeverne svjetlosti, koja se u dugim, tamnim noćima razliva po nebu u zelenim i ljubičastim bojama. Upravo tada je i najlakše razumjeti, zašto su se ovde rađale legende o natprirodnim bićima.

Izvor: Shutterstock

Uprkos surovim uslovima, život ovde opstaje. Ribolov je i dalje osnovna grana lokalne ekonomije, a zajednice su male, ali duboko povezan - kako među sobom, tako i sa prirodom u ekstremnim uslovima.

Lokalci će reći da je poluostrvo najljepše posjetiti tokom zime - kada svjetlost traje kratko, a pejzaž postaje monohromatski. Ali paralelno sa tim, podsjeća i na pravu prirodu Islanda, evropske zemlje na sjeveru kontinenta sa svojom neukrotivom prirodom i brojnim legendama.

Izvor: guidetoiceland/NG

Tagovi

EU ostrvo zima Island

