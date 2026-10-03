Da li zaista treba gasiti Wi-Fi čim izađete iz kuće? Evo na šta treba da obratite pažnju

Pravi razlog zbog kojeg bi trebalo da budete na oprezu kada izađete iz kuće nije potrošnja baterije.

Izvor: Shutterstock

Mnogi gase Wi-Fina telefonu čim izađu iz kuće, vjerujući da tako štede bateriju. Međutim, ako to radite isključivo zbog potrošnje energije, zaista nema mnogo razloga za to.

Uključen Wi-Fi sam po sebi troši veoma malo energije. S druge strane, ekran visoke osvjetljenosti, GPS i pojedine zahtjevne aplikacije mogu imati daleko veći uticaj na trajanje baterije.

Ako ste nakratko izašli iz kuće i koristite mobilni internet, razlika u autonomiji biće minimalna.

Mnogo važniji razlog za oprez van kuće zapravo je bezbjednost, a ono na šta treba posebno voditi računa je povezivanje na javne i otvorene Wi-Fi mreže.

Ne možete uvijek znati ko njima upravlja niti koliko su dobro zaštićene, pa povezivanje na nepoznatu mrežu može predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik.

Povezivanje na takve mreže može izložiti vaš internet saobraćaj pokušajima presretanja ili vas odvesti na lažne stranice napravljene za krađu podataka.

Zato nema potrebe da Wi-Fi rutinski gasite čim izađete iz kuće. Umjesto toga, obratite pažnju na mreže na koje se povezujete i izbjegavajte one kojima ne verujete.

Kako dodatno zaštititi telefon

Pored opreza prilikom korišćenja javnih Wi-Fi mreža, nekoliko jednostavnih koraka može dodatno povećati bezbjednost uređaja:

Koristite PIN ili lozinku : Preporučuje se PIN od najmanje šest cifara ili složenija lozinka, uz izbjegavanje kombinacija koje je lako pogoditi. Možete uključiti i otisak prsta ili prepoznavanje lica.

: Preporučuje se PIN od najmanje šest cifara ili složenija lozinka, uz izbjegavanje kombinacija koje je lako pogoditi. Možete uključiti i otisak prsta ili prepoznavanje lica. Aplikacije preuzimajte iz zvaničnih prodavnica : Koristite servise kao što su Google Play i App Store .

: Koristite servise kao što su . Redovno ažurirajte telefon : Instalirajte nova ažuriranja operativnog sistema i aplikacija kako biste dobili najnovije bezbjednosne zakrpe.

: Instalirajte nova ažuriranja operativnog sistema i aplikacija kako biste dobili najnovije bezbjednosne zakrpe. Pazite na sumnjive linkove: Ne otvarajte nepoznate linkove koji stižu putem SMS poruka ili imejlova.

(Smartlife/Mondo)