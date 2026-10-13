Velike promjene stižu na YouTube: Promijeniće način na koji gledamo klipove i slušamo muziku

Google sprema Custom Feeds za YouTube, dublju Gemini integraciju, pametnije preporuke i bolje organizovanje Shorts klipova.

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Google sprema veliku seriju promjena za YouTube i YouTube Music, a jedna od najzanimljivijih daje korisnicima nešto što su dugo željeli - veću kontrolu nad algoritmom i sadržajem koji im se preporučuje.

Jedna od glavnih novina su Custom Feeds, odnosno prilagođeni fidovi koji korisnicima omogućavaju da naprave posebne početne stranice prema svojim interesovanjima. Tako, umjesto da zavise samo od standardnih YouTube preporuka, mogu da odvoje sadržaj vezan za određeni hobi, interesovanje ili svakodnevnu rutinu.

Promene stižu i u Ask YouTube, AI funkciju koja bi posebno mogla da koristi ljudima koji gledaju recenzije prije kupovine. Unapređena funkcija može da izdvoji relevantne preporuke, prikaže tabelu poređenja proizvoda i odgovori na dodatna pitanja korisnika.

YouTube Music takođe dobija dublju integraciju sa Gemini modelom. Korisnici će prirodnim jezikom moći da mijenjaju redosljed i izbor muzike, ali i da tokom slušanja pitaju AI za dodatne informacije o izvođaču.

Za ljubitelje podkasta stiže Your Podcast Lineup, personalizovani audio-vodič koji uz pomoć AI bira preporučene emisije. Funkcija objašnjava zašto je izabrala određene podkaste, a zatim može odmah da pusti predložene epizode.

Mijenja se i način na koji funkcioniše YouTube Shorts. Kratki snimci sada mogu da budu organizovani u serijale sa sezonama i epizodama, koje je moguće gledati redom. To bi naročito trebalo da olakša praćenje sve popularnijih mikro-drama, bez traženja svakog narednog diijela.

Preporučeni Shorts sadržaj pojaviće se najpre na mobilnim uređajima i vebu, a kasnije i u aplikacijama za televizore.

Još jedna praktična novina namijenjena je upravo korisnicima koji YouTube gledaju na televizoru. Komentare ispod videa moći će da ostavljaju glasom, umjesto mukotrpnog kucanja preko daljinskog upravljača ili posezanja za telefonom.

Google navodi da su neke od novih funkcija već dostupne, dok će ostale postepeno stizati korisnicima.