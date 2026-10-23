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Kako izgleda ekran savitljivog iPhone-a nakon 10.000 preklapanja: Apple nije uspio da napravi čudo

Kako izgleda ekran savitljivog iPhone-a nakon 10.000 preklapanja: Apple nije uspio da napravi čudo

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Iako je šarka izdržala svih 10.000 preklapanja bez problema, ugib na ekranu postajao je sve vidljiviji. Prvi znaci pojavili su se već nakon 500 savijanja.

Kako izgleda ekran savitljivog iPhone-a nakon 10.000 preklapanja: Apple nije uspio da napravi čudo Izvor: X / @mediastorm_en

iPhone Duo prošao je test od 10.000 otvaranja i zatvaranja, a rezultati pokazuju da njegov ekran nije toliko otporan na habanje koliko bi ljubitelji Apple brenda možda željeli. Ipak, mehanizam za preklapanje izdržao je test bez problema.

Tokom testiranja koje je sproveo Tim Pan, na ekranu se već poslije 500 ručnih preklapanja primetio izraženiji ugib na mjestu savijanja, što se dešava i Android konkurenciji. Ona nije smetala tokom korišćenja telefona, ali je postajala vidljiva kada je ekran isključen i posmatra se pod određenim uglom.

Telefon je zatim stavljen u mašinu koja ga je otvorila i zatvorila 10.000 puta. Ugib je nakon toga postao još izraženiji i lakše uočljiv, dok je šarka nastavila da radi glatko, bez primjetnih problema.

Pojava sve izraženijeg ugiba nije iznenađenje, jer se materijal ekrana vremenom troši uslijed stalnog savijanja. Upravo je smanjivanje tog efekta, prema ranijim glasinama, bilo jedan od razloga zbog kojih je Apple odlagao predstavljanje svog preklopnog telefona.

Ipak, ovakvi testovi ne mogu pouzdano da pokažu kako će se uređaj ponašati tokom svakodnevnog korišćenja. Pregib bi u praksi mogao da postane vidljiviji i ranije i kasnije nego tokom ubrzanog testiranja.

Za sada je jasno da iPhone Duo može da izdrži veliki broj preklapanja bez problema sa šarkom, ali i da Apple nije uspio da izvede čudo i spriječi pojavu jedne od najčešćih mana savitljivih telefona.

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Tagovi

iphone savitljivi ekran

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