logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Honor sprema telefone kakve još nismo vidjeli: Baterija od 12.000 mAh i ekran koji se odmota

Honor sprema telefone kakve još nismo vidjeli: Baterija od 12.000 mAh i ekran koji se odmota

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Kako tvrdi poznati tipster, Honor razvija široki savitljivi telefoni i uređaj sa ekranom koji se odmotava pomoću mehaničkog rolovanja.

Honor sprema telefone kakve još nismo vidjeli: Baterija od 12.000 mAh i ekran koji se odmota Izvor: Ilija Baošić

Honor je tek predstavio novu Magic9 seriju, ali već priprema najmanje četiri nova telefona za naredne mjesece. Među njima se posebno izdvaja model sa ogromnom baterijom od oko 12.000 mAh, ali i uređaj čiji ekran može da se proširi odmotavanjem.

Prema informacijama koje je podijelio tipster Digital Chat Station, sledeći na redu trebalo bi da bude Honor 700 Pro. Njegovo predstavljanje očekuje se tokom kasne jeseni, a rane specifikacije ukazuju na sekundarni ekran na poleđini i hardver više klase.

Još zanimljiviji mogao bi da bude novi telefon iz Honor X serije. Očekuje se veliki ekran dijagonale sedam inča, dok bi glavna atrakcija trebalo da bude baterija kapaciteta oko 12.000 mAh.

Tvrdi se da je Honor već započeo probnu proizvodnju baterijskih ćelija tog kapaciteta, a upravo bi novi model X serije mogao da bude prvi telefon kompanije koji će ih koristiti.

Honor eksperimentiše i sa drugačijim ekranima

Preostala dva uređaja pokazuju da Honor ne planira da se zadrži samo na klasičnim telefonima. Kompanija navodno razvija široki savitljivi model, sa drugačijim odnosom stranica i većom radnom površinom od standardnih telefona koji se otvaraju poput knjige.

Još neobičniji je telefon sa ekranom na rolovanje. Uređaj bi trebalo da izgleda poput klasičnog telefona kada je sklopljen, ali bi poseban mehanizam omogućio odmotavanje ekrana i povećavanje njegovog ekrana.

Detalji o načinu rada ovog mehanizma i konačnoj veličini ekrana za sada nisu poznati.

Prema dosadašnjem ritmu Honor-ovih predstavljanja, prve najave očekuju se u Kini između novembra i decembra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mobilni telefoni honor savitljivi ekran

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS