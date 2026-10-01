Honor sprema telefone kakve još nismo vidjeli: Baterija od 12.000 mAh i ekran koji se odmota

Kako tvrdi poznati tipster, Honor razvija široki savitljivi telefoni i uređaj sa ekranom koji se odmotava pomoću mehaničkog rolovanja.

Izvor: Ilija Baošić

Honor je tek predstavio novu Magic9 seriju, ali već priprema najmanje četiri nova telefona za naredne mjesece. Među njima se posebno izdvaja model sa ogromnom baterijom od oko 12.000 mAh, ali i uređaj čiji ekran može da se proširi odmotavanjem.

Prema informacijama koje je podijelio tipster Digital Chat Station, sledeći na redu trebalo bi da bude Honor 700 Pro. Njegovo predstavljanje očekuje se tokom kasne jeseni, a rane specifikacije ukazuju na sekundarni ekran na poleđini i hardver više klase.

Još zanimljiviji mogao bi da bude novi telefon iz Honor X serije. Očekuje se veliki ekran dijagonale sedam inča, dok bi glavna atrakcija trebalo da bude baterija kapaciteta oko 12.000 mAh.

Tvrdi se da je Honor već započeo probnu proizvodnju baterijskih ćelija tog kapaciteta, a upravo bi novi model X serije mogao da bude prvi telefon kompanije koji će ih koristiti.

Honor eksperimentiše i sa drugačijim ekranima

Preostala dva uređaja pokazuju da Honor ne planira da se zadrži samo na klasičnim telefonima. Kompanija navodno razvija široki savitljivi model, sa drugačijim odnosom stranica i većom radnom površinom od standardnih telefona koji se otvaraju poput knjige.

Još neobičniji je telefon sa ekranom na rolovanje. Uređaj bi trebalo da izgleda poput klasičnog telefona kada je sklopljen, ali bi poseban mehanizam omogućio odmotavanje ekrana i povećavanje njegovog ekrana.

Detalji o načinu rada ovog mehanizma i konačnoj veličini ekrana za sada nisu poznati.

Prema dosadašnjem ritmu Honor-ovih predstavljanja, prve najave očekuju se u Kini između novembra i decembra.