HONOR predstavio čudovište od telefona: Dvije kamere od 200 MP, 8.800 mAh i holivudska saradnja

HONOR je spemio ozbiljan napad na sam vrh premijum segmenta.

Izvor: Honor

HONOR je u Kini predstavio Magic 9 Pro Max, novi flegšip kojim ozbiljno cilja ljubitelje mobilne fotografije i videa. Telefon donosi dvije kamere od 200 MP, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 i tehnologiju čuvenog njemačkog proizvođača filmskih kamera ARRI.

Glavna kamera koristi senzor od 200 MP, veličine 1/1,28 inča i otvor blende f/1.6. Pridružuje joj se periskopska telefoto kamera od 200 MP sa velikim senzorom od 1/1,4 inča i 3,7x optičkim zumom.

Izvor: Honor

Obje kamere imaju CIPA 8.0 stabilizaciju slike, koju HONOR opisuje kao stabilizaciju na nivou gimbala. Sistem zaokružuje ultraširokougaona kamera od 50 MP sa objektivom.

Posebno zanimljiva je saradnja sa kompanijom ARRI, čija se holivudska tehnologija koristi za obradu slike na sve tri kamere. Korisnicima su dostupni ARRI profili boja i filmski filteri koji jednim dodirom mijenjaju izgled snimka po uzoru na profesionalne ARRI kamere.

Izvor: Honor

Magic 9 Pro Max podržava i snimanje u ARRI LogC3 formatu sa punom 10-bitnom dubinom boja, kao i ARRI Wide Gamut 3 prostor boja. HONOR će nuditi i dodatni telekonverter sa objektivom od 500 mm, kao i SmallRig kavez za pričvršćivanje rukohvata, LED svjetala, mikrofona i druge opreme.

Ostatak hardvera prati ambicije sistema kamera. Telefon pokreće Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, a napaja ga ogromna silicijum-ugljenična baterija kapaciteta 8.800 mAh, sa žičnim punjenjem od 100 W i bežičnim od 80 W.

Izvor: Honor

Na prednjoj strani nalazi se 6,8-inčni LTPO OLED ekran rezolucije 1.320 x 2.868 piksela i adaptivnog osvježavanja od 1 do 120 Hz. Maksimalno osvjetljenje cijelog ekrana dostiže 2.000 nita, dok brojka o čak 10.000 nita važi samo za mali dio panela prilikom prikazivanja HDR sadržaja.

Magic 9 Pro Max dolazi sa MagicOS 11 sistemom zasnovanim na Android-u 17 i posjeduje IP69K sertifikat otpornosti. Dostupan je u crnoj, srebrnoj i zelenoj boji.

Cijena u Kini počinje od 6.499 juana, odnosno oko 850 evra, za verziju sa 12 GB RAM-a i 256 GB memorije. Najskuplja konfiguracija sa 16 GB RAM-a i 1 TB prostora košta 8.499 juana, odnosno oko 1.110 evra.

Nažalost, HONOR još nije objavio detalje o međunarodnoj dostupnosti, kao ni cijene koje možemo očekivati u Evropi.