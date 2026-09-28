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Telefon vam je mali, a tablet prevelik? Stiže zvijer sa moćnim 165 Hz ekranom i aktivnim hlađenjem

Telefon vam je mali, a tablet prevelik? Stiže zvijer sa moćnim 165 Hz ekranom i aktivnim hlađenjem

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Novi gejming tablet kompanije iQOO kombinuje kompaktni ekran od 8,8 inča, osvježavanje od 165 Hz i kuler za stabilnije performanse.

iQOO sprema gejming tablet za one kojima su telefoni premali Izvor: IQOO

iQOO sprema gejming tablet za one kojima su telefoni premali, a klasični tableti preveliki za udobno igranje. Novi iQOO Pad Ultra stiže sa ekranom od 165 Hz, veoma tankim kućištem i ugrađenim ventilatorom koji bi trebalo da spriječi pad performansi tokom dužih gejming sesija.

Kompanija je ključne specifikacije potvrdila pred zvaničnu premijeru, zakazanu za 29. septembar u Kini.

Glavni adut je 8,8-inčni OLED ekran sa brzinom osvježavanja od 165 Hz i vremenom odziva piksela kraćim od jedne milisekunde. Okviri sa sve četiri strane široki su svega 2,65 mm, pa ekran zauzima 93,3 odsto prednje površine.

iQOO navodi i lokalno maksimalno osvjetljenje do 4.500 nita.

Za igrače koji koriste kontrole na ekranu, Pad Ultra podržava višestruku detekciju dodira do 500 puta u sekundi, kao i trenutnu detekciju do 5.000 Hz.

Posebno zanimljivo je što je iQOO uspio da u aluminijumsko kućište debljine samo 5,74 mm smjesti aktivno hlađenje sa ventilatorom. Tablet pritom teži svega 298 grama.

Ventilator bi trebalo da pomogne procesoru da duže zadrži visoke performanse kada se uređaj zagrije tokom zahtjevnih igara. Koliko će to zaista uticati na stabilnost broja kadrova, moraće da pokažu praktični testovi.

Kompanija je prikazala i dodatke poput teleskopskog gejming kontrolera i posebnog ergonomskog dodatka za udobnije držanje tableta.

iQOO Pad Ultra biće zvanično predstavljen 29. septembra zajedno sa telefonom iQOO 16. Cijena i informacije o eventualnoj dostupnosti van Kine za sada nisu objavljene.

(Mondo)

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Tagovi

tablet gejmeri igrice

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