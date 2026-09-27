Google šalje minijaturni AI data centar u svemir: Ovo je prvi korak ka mnogo većem planu

U okviru misije Project Suncatcher, Google na SpaceX-ovoj raketi Falcon 9 lansira eksperimentalni satelit MVP sa četiri moćna TPU čipa za obradu AI upita direktno iz niske Zemljine orbite.

Izvor: AI ilustracija / SmartLife

Google sprema neobičan eksperiment koji bi mogao da bude prvi korak ka AI data centrima u svemiru. Kompanija će lansirati mali eksperimentalni satelit sa četiri moćna AI čipa kako bi provjerila može li ovakav sistem pouzdano da radi u ekstremnim uslovima niske Zemljine orbite.

Eksperiment je dio Google-ovog projekta Project Suncatcher, čiji je dugoročni cilj postavljanje velikih AI sistema u orbitu. Satelit nazvan MVP trebalo bi da poleti 1. oktobra raketom Falcon 9 kompanije SpaceX.

Naravno, u svemir ne ide čitav data centar kakav poznajemo sa Zemlje. MVP će nositi četiri specijalizovana TPU čipa (Tensor Processing Unit), koji zajedno nude računarsku snagu jednog servera iz data centra.

Čipove će napajati solarni paneli snage od samo jednog kilovata, što je približno potrošnji običnog fena za kosu. Google planira da satelit tokom prve godine odgovara na jednostavne AI upite.

We’re taking AI to space with@Google. ️



Project Suncatcher explores putting AI compute in orbit, powered by the sun. Soon, we’ll be sending our first satellite into space to start testing that idea. It’s a new approach to AI infrastructure.



Check out a behind-the-scenes look…pic.twitter.com/cup8uXuyrC — Planet (@planet)September 24, 2026

MVP će nakon toga nastaviti da kruži oko Zemlje, a u orbiti bi trebalo da provede ukupno šest godina. Na kraju misije ući će u atmosferu i sagorjeti.

Najveći problemi su radijacija i hlađenje

Jedan od glavnih izazova ovog poduhvata je svemirska radijacija, koja može da izazove takozvano "izvrtanje bitova". U takvim slučajevima vrijednost u binarnom kodu može da se promijeni iz jedinice u nulu ili obrnuto i izazove greške u radu.

Google za početak planira veoma jednostavno rješenje - restartovanje čipova kada dođe do problema. Hardver je već prošao laboratorijska testiranja tokom kojih je bio izložen visokim nivoima radijacije.

Veliki izazov predstavlja i hlađenje. Google je razvio poseban sistem sa slojevima provodljivog materijala koji odvode toplotu u svemir, ali on trenutno može da radi oko 15 minuta. Nakon toga čipovi moraju da budu isključeni kako bi se ohladili.

Zbog toga iz kompanije upozoravaju da pravi orbitalni AI data centri neće stići tako brzo. Džejms Manjika, viši potpredsjednik Google-a, kaže da ne očekuje operativne sisteme koji će imati praktičnu primjenu u narednih nekoliko godina.

Sličnog mišljenja je Brendon Lucija, profesor sa Univerziteta Karnegi Melon. On upozorava da prelazak sa jednog eksperimentalnog satelita na ogromnu mrežu koja funkcioniše poput data centra zahtijeva godine razvoja, mnogo novca i rješavanje dodatnih inženjerskih problema.

Google ipak već razmišlja o znatno većim sistemima. Kompanija sljedeće godine planira lansiranje još dva slična satelita, dok je dugoročni cilj mreža od 80 satelita koji bi zajedno obrađivali AI zahtjeve.

Razmatra se i mnogo ambicioznije rješenje - jedan veliki orbitalni sistem veličine fudbalskog terena. Prije toga Google mora da reši probleme radijacije, hlađenja, napajanja i ogromnih troškova lansiranja.

(Smartlife)