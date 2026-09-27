Stiže dokumentarac o Ilonu Masku: Autor je dobitnik Oskara, a film traje skoro 4 sata (Trejler)

Objavljen je trejler za dokumentarni film "Musk" Aleksa Gibnija o Ilonu Masku. U filmu govore njegova bivša supruga Džastin Mask i Ešli Sent Kler, a prve kritike su veoma dobre.

Izvor: YouTube/Screenshot

Novi dokumentarni film o Ilonu Masku, koji potpisuje oskarovac Aleks Gibni, uskoro stiže u bioskope. Film pod nazivom "Musk" bavi se životom, poslovnom karijerom i političkim uticajem milijardera, ali i njegovim privatnim životom.

Dokumentarac traje gotovo četiri sata, a premijerno je prikazan početkom septembra na Filmskom festivalu u Veneciji. U SAD će prvo biti prikazivan u odabranim bioskopima od 9. oktobra, a potom slijedi šira distribucija.

Mask nije dao intervju

Ilon Mask nije učestvovao u snimanju filma. Gibni je zato koristio njegove ranije javne nastupe, intervjue i arhivske snimke.

Izvor: YouTube/Screenshot

U filmu se pojavljuje i animirani prikaz Maska koji izgovara njegove ranije zabilježene izjave.

Među sagovornicima su ljudi koji su ga poznavali ili sarađivali sa njim, uključujući njegovu prvu suprugu Džastin Mask i Ešli Sent Kler, sa kojom Mask ima dijete.

Od Tesle do politike

Film prati Maskov put od početaka u Silicijumskoj dolini do stvaranja velikih tehnoloških kompanija i njegovog političkog angažmana.

Gibni se bavi kompanijama Tesla i SpejsEks, kupovinom Tvitera, odnosno mreže X, kao i Maskovim odnosom sa Donaldom Trampom i angažmanom u američkoj administraciji.

Veliki dio filma posvećen je i Maskovom privatnom životu, odnosima sa porodicom i njegovoj sve većoj prisutnosti u javnom i političkom životu.

Izvor: YouTube/Screenshot

Prve kritike uglavnom pozitivne

Film je nakon premijere u Veneciji dobio uglavnom pozitivne reakcije kritičara.

Na Rotten Tomatoesu trenutno ima 100 odsto pozitivnih kritika na osnovu 19 recenzija. Taj rezultat još nije konačan jer film tek počinje širu distribuciju.

"Screen Daily" opisao je film kao upečatljiv, uz zamjerku da je njegov vizuelni stil povremeno previše uglađen. Kritičar je posebno izdvojio količinu materijala koju je Gibni uspio da objedini u gotovo četvoročasovnom filmu.

"Variety" je film opisao kao oštar portret čovjeka čije se tehnološke ambicije, bogatstvo i politički uticaj sve više prepliću.

"The Guardian" dao je filmu četiri od pet zvjezdica, dok je "Radio Times" takođe ocijenio film sa četiri zvjezdice. Kritičari su, međutim, ukazali i na to da je dokumentarac u pojedinim dijelovima jednostran.

Mask kritikovao film

Mask nije podržao način na koji je film napravljen. Njegov advokat Aleks Spiro poslao je produkciji pismo u kojem je tvrdio da je dokumentarac zasnovan na unaprijed formiranom zaključku o njegovom klijentu.

Autori filma sa druge strane navode da su pokušali da prikažu različite strane Maskove ličnosti i karijere, ali da nisu dobili mogućnost da sa njim obave intervju.

Izvor: YouTube/The things celebrity

Pažnju je privukla i promocija filma. Pojedine velike društvene mreže prvobitno su odbile plaćene oglase za trejler, pozivajući se na pravila koja se odnose na politički sadržaj.

Meta je kasnije saopštila da je došlo do greške i odobrila oglase, dok je i YouTube nakon dodatne provjere omogućio njihovo prikazivanje.

Dokumentarac "Musk" u odabrane američke bioskope stiže 9. oktobra, dok je šira distribucija najavljena nakon toga.

(MONDO)