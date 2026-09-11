Šok tvrdnje u dokumentarcu o Ilonu Masku koji je prikazan na festivalu u Veneciji

Izvor: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Ispovijest prve supruge Ilona Maska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, Žastin Mask, uzdrmala je svjetsku javnost nakon što je iznijela niz šokantnih detalja o njihovom zajedničkom životu.

Žastin (54) progovorila je o bizarnom ponašanju svog bivšeg muža u novom četvorosatnom dokumentarnom filmu "Mask" reditelja Aleksa Gibnija, koji je nedavno premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji.

Ona je u ovom ostvarenju otvoreno priznala da se tokom osmogodišnjeg braka sa milijarderom često osjećala potpuno beznačajno i da je tek kroz odnos sa njim naučila šta u praksi znači pojam "gaslajting".

Vidi opis Žene koje su mu rodile djecu zove uzgajivačicama: Šok ispovijest prve supruge Ilona Maska Grajms pred Met Gala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Vogue Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia/Gene Blevins Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: FILIP SINGER/EPA Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia/EVGA/LUAR Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Futurism Br. slika: 11 11 / 11

Žastin Mask je otkrila da je način na koji joj se nekadašnji suprug obraćao često više podsjećao na odnos strogog šefa i zaposlenog nego na ravnopravnu komunikaciju koju treba da imaju bračni partneri.

Prva supruga milijardera prisjetila se da je on stalno javno i privatno isticao sve ono što je smatrao njenim nedostacima, a prvi jasan signal neobične dinamike dogodio se još na njihovom vjenčanju u januaru 2000. godine. Dok su plesali svoj prvi svadbeni ples, Ilon Mask joj je na uvo šapnuo da je on alfa u toj vezi.

Iako je ovaj događaj već opisala u svom poznatom tekstu za magazin Mari Kler iz 2010. godine, Žastin je u dokumentarcu ponovila da je tada jednostavno slegnula ramenima i pristala na njegove uslove, baš kao što je kasnije slegnula ramenima i kada je potpisivala predbračni sporazum.

Šestoro djece, porodična tragedija i odnos sa kćerkom Vivijan

Tokom 8 godina zajedničkog života, Žastin i Ilon su dobili šestoro djece, ali je njihov porodični život obilježila velika tragedija kada je njihovo prvo dijete, sin Nevada, preminuo 2002. godine u dobi od samo 10 nedjelja. U novom filmu Žastin je demantovala ranije javne tvrdnje svog bivšeg supruga da je on držao dječaka u naručju u trenutku kada je preminuo, naglasivši da je bebu u tim teškim momentima zapravo držala ona.

Nakon te tragedije, par je dobio blizance Grifina i Vivijan, koji danas imaju 22 godine, kao i trojke Kaja, Saksona i Demijana koji su napunili 20 godina.

Posebnu pažnju u dokumentarcu privukla je i priča o njihovoj transrodnoj kćerki Vivijan, za koju je Ilon Mask 2024. godine izjavio da ju je ubio virus woke uma. Vivijan, koja je ranije nosila ime Ksavijer, javno se našalila na račun robota kompanije Tesla u jednoj reklami, dok je Žastin potvrdila da njen bivši muž nije pokušao da popravi narušene odnose sa kćerkom.

Iako je od Žastin tražio da prenese poruku kako će je uvijek voljeti, istovremeno joj je ukinuo zdravstveno osiguranje, što jasnije nego išta govori o njihovom odnosu.

Pored porodičnih narativnih linija, Žastin je govorila i o Maskovim dubokim nesigurnostima u vezi sa fizičkim izgledom, citirajući njegovu izjavu da ne može da izgleda kul ili moderno jer mora da izgleda kao inženjer.

Nakon njihovog razvoda 2008. godine, Žastin je uglavnom izbjegavala javne istupe, dok se milijarder nakon toga 2 puta ženio glumicom Talulom Rajli, a potom dobio još osmoro djece sa pjevačicom Grajms, Šivon Zilis i Ešli Sent Kler.

Vidi opis Žene koje su mu rodile djecu zove uzgajivačicama: Šok ispovijest prve supruge Ilona Maska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FILIP SINGER/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Twitter/printscreen/@WalterIsaacson Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Futurism Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia/EVGA/LUAR Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/The things celebrity Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Aaron Schwartz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Najšokantniji detalj iz dokumentarca jeste tvrdnja da Ilon Mask majke svoje 14 djece u privatnim razgovorima naziva uzgajivačicama, a jedna bivša je na pres konferenciji izjavila da joj je Mask rekao da želi"legiju djece prije građanskog rata".

Pogledajte:

Pogledajte trejler:

Mask dokumentarac Izvor: YouTube/Musk

(Žena, MONDO)