Ko je bio najbogatija osoba na svijetu svake godine od 1987: Danas prvo mijesto vrijedi 839 milijardi dolara

Lista najbogatijih ljudi svijeta otkriva kako se bogatstvo menjalo od 1987. do danas, ali i ko je čak 18 puta zauzeo prvo mjesto.

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Titula najbogatijeg čovjeka na svijetu tokom prethodnih 40 godina prelazila je iz ruku japanskih magnata nekretnina u ruke američkih tehnoloških milijardera. Ta promjena otkriva i kako su se mijenjali poslovi od kojih su nastajala najveća bogatstva na planeti.

Najprije su dominirale nekretnine, a zatim su ogromne profite počeli da donose računarski softver, telekomunikacije, internet trgovina i luksuzna roba. Posljednjih godina u prvi plan izbili su električni automobili i svemirska tehnologija.

Podaci su preuzeti sa godišnjih Forbsovih lista milijardera. Procjene bogatstva iz ranijih godina usklađene su sa inflacijom, što znači da su svi iznosi preračunati u vrijednost dolara iz 2026. godine. Za 2026. korišćena je i procjena Forbsa iz septembra.

Znamo da milijarderi najveći dio bogatstva ne drže u gotovini. Njihova imovina uglavnom zavisi od vrijednosti akcija i udjela u kompanijama, zbog čega procijenjeni iznosi mogu drastično da se promijene za samo nekoliko dana.

Na godišnjoj listi za 2026, bogatstvo Ilona Maska procjenjeno je na 839 milijardi dolara. Prema Forbsovoj listi koja se ažurira u realnom vremenu, u septembru je dostiglo približno 923 milijarde dolara.

Bil Gejts bio je na vrhu duže od decenije

Bil Gejts se na prvom mjestu ove liste pojavio više puta od bilo kog drugog milijardera. Suosnivač Majkrosofta bio je najbogatiji čovjek svijeta na 18 godišnjih lista, a od 1995. do 2007. držao je prvo mjesto čak 13 godina zaredom.

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Njegovo bogatstvo je 1999. godine, na vrhuncu procvata internet i tehnoloških kompanija, vrijedelo oko 178 milijardi današnjih dolara. Majkrosoft je u tom periodu postao jedna od najmoćnijih kompanija na svijetu, a Gejts je bio glavni simbol nove ere u kojoj su tehnologija i računarski programi počeli da stvaraju veća bogatstva od tradicionalnih industrija.

Japanski magnati nekretnina obilježili su početak liste

Prije nego što su tehnološki milijarderi preuzeli vrh, listom najbogatijih dominirali su japanski vlasnici nekretnina.

Jošiaki Cucumi zauzeo je prvo mjesto na šest od osam godišnjih lista između 1987. i 1994. godine. Magnat nekretnina Taičiro Mori bio je najbogatiji čovjek svijeta 1991. i 1992.

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Cucumijevo bogatstvo je 1987. vrijedelo približno 58 milijardi današnjih dolara. Njegov uspon bio je usko povezan sa ogromnim rastom cijena zemljišta i nekretnina u Japanu krajem osamdesetih godina.

Bogatstvo je izgradio kroz poslovno carstvo "Seibu", koje je obuhvatalo željeznicu, hotele i veliki broj nekretnina širom zemlje. Na vrhuncu moći navodno je kontrolisao šestinu ukupnog zemljišta u Japanu.

Dolazak Bila Gejtsa na prvo mjesto 1995. označio je veliku prekretnicu. Najveća svjetska bogatstva više nisu nastajala prvenstveno od zemljišta i nekretnina, već od tehnologije.

Ilon Mask pomjerio granice bogatstva

Iznosi na samom vrhu liste posljednjih godina počeli su da rastu brže nego ikada ranije.

Džef Bezos bio je najbogatiji čovjek svijeta na četiri uzastopne godišnje liste, od 2018. do 2021. Njegovo bogatstvo, preračunato prema današnjoj vrijednosti dolara, 2021. godine dostiglo je oko 215 milijardi.

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Ilon Mask je 2022. stigao do 246 milijardi dolara, dok su Bernard Arno i njegova porodica zauzeli prvo mjesto 2023. i 2024. godine. Mask se vratio na vrh 2025, a prvo mjesto zadržao je i na Forbsovoj godišnjoj listi za 2026.

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Njegovo bogatstvo od 839 milijardi dolara, koliko je procjenjeno u martu 2026, bilo je više nego tri puta veće od bogatstva drugoplasiranog Larija Pejdža, koje je iznosilo 257 milijardi.

Maskova imovina, međutim, pokazuje koliko te procjene mogu da budu promjenljive. Nakon izlaska kompanije SpaceX na berzu, njegovo bogatstvo je u junu nakratko dostiglo 1,45 biliona dolara, ali je potom ponovo palo.

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Mask je ujedno proglašen i najplaćenijim izvršnim direktorom na svijetu. Njegova ukupna naknada za 2025. procjenjena je na 132,3 milijarde dolara. Nije riječ o klasičnoj plati, već prvenstveno o dugoročnom paketu akcija kompanije "Tesla", čija vrijednost zavisi od ostvarivanja veoma zahtjevnih poslovnih ciljeva.

Podaci, koje je objavio Visual Capitalist, pokazuju koliko se za četiri decenije promijenio put do najvećeg bogatstva. Nekada su na vrhu bili vlasnici zemlje i nekretnina, zatim tvorci računarskih programa i internet prodavnica, a danas čovjek čija se poslovna imperija proteže od električnih automobila do svemira.

(MONDO)