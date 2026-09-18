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Smijenjen direktor Termoelektrane Tuzla nakon ekološkog incidenta

Smijenjen direktor Termoelektrane Tuzla nakon ekološkog incidenta

Autor Haris Krhalić
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Fuad Muminović smijenjen je s mjesta direktora Termoelektrane Tuzla nakon incidenta sa velikim koncentracijama zagađujućih čestica.

Smijenjen direktor Termoelektrane Tuzla nakon ekološkog incidenta Izvor: EP BIH

Fuad Muminović smijenjen je sa funkcije generalnog direktora Termoelektrane Tuzla, a na njegovo mjesto imenovana je vršiteljica dužnosti Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede BiH, piše Klix.

Promjena na čelu Termoelektrane uslijedila je nakon ekološkog incidenta krajem avgusta, kada su zbog kvara na postrojenju Bloka 4 zabilježene izuzetno velike koncentracije zagađujućih čestica u zraku.

Incident je izazvao zabrinutost građana, nakon čega su uslijedile reakcije i zahtjevi za odgovornost rukovodstva Termoelektrane Tuzla.

Ostavku članova uprave prvi je zatražio Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Muminović je tada odbio mogućnost podnošenja ostavke, poručivši da se ne smatra odgovornim za incident.

"Ja sam glavni, ja sam direktor, ali znam da ostavku neću podnijeti jer se ne smatram odgovornim", kazao je Muminović u razgovoru za Klix.ba, odgovarajući na pitanje o zahtjevu za ostavku koji je tada prvenstveno dolazio iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Nakon toga uslijedilo je njegovo razrješenje sa funkcije čelnika Termoelektrane Tuzla, dok je za vršiteljicu dužnosti imenovana Edina Šiljegović.

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Tagovi

Tuzla termoelektrana

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