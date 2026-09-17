"Ovo će biti istorijski korak za naš veliki savez": Tramp najavio uspostavljanje američke vojne baze u Poljskoj

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da se bilježi veliki napredak u uspostavljanju američke vojne baze u Poljskoj, ocijenivši to kao istorijski korak za savez dvije države.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je u četvrtak da SAD ostvaruju "veliki napredak" u uspostavljanju sopstvene vojne baze u Poljskoj, piše Thehill.com

"Ako se to dogodi, lokacija će biti saopštena vrlo brzo. Ovo će biti istorijski korak za naš veliki američko-poljski savez", naveo je predsjednik u objavi na mreži "Truth Social", u kojoj je takođe pohvalio "hrabro" vođstvo poljskog predsjednika Karola Navrockog.

Pentagon je novinare portala "The Hill" (Hil) uputio na Bijelu kuću za komentar. Bijela kuća i američka ambasada u Poljskoj nisu odmah odgovorile na zahtjev ovog portala za dodatnim informacijama o bazi.

Ranije ovog mjeseca, visoki poljski državni i vojni zvaničnici sastali su se u Poljskoj sa američkom delegacijom koju je predvodio Vil Kapeleti, zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane za Evropu i politiku NATO-a. Grupa je razgovarala o jačanju američkog vojnog prisustva u ovoj centralnoevropskoj državi.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš sastao se sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom tokom junske posjete Briselu. Poljski zvaničnik je tada nagovijestio da je zemlja otvorena za još jedan američki vojni objekat.

Kako prenosi poljska televizija Polsat njuz, poljski ministar odbrane trebalo bi ponovo da se sastane sa Hegsetom u Pentagonu, gdje planiraju da razgovaraju o potencijalnim ruskim prijetnjama na istočnom krilu NATO-a, bezbjednosti centralne Evrope i predloženom servisnom centru za rakete PAC-3.

Početkom ove godine, Pentagon je pauzirao dugo planirano raspoređivanje 4.000 vojnika u Poljskoj, što je izazvalo duboku frustraciju i zabrinutost među kongresmenima iz obje stranke koji podržavaju snažan NATO savez.

Ova najava dolazi u trenutku kada Pentagon sprovodi reviziju vojnog prisustva u Evropi, uz konsultacije sa NATO saveznicima i Kongresom. Završetak te procjene planiran je za decembar.

U Poljskoj je obično stacionirano oko 10.000 američkih vojnika na rotacionoj osnovi. Međutim, Tramp je u maju najavio da će SAD poslati još 5.000 vojnika u tu zemlju.

Kongresmen Don Bejkon rekao je u junu, nakon sastanka iza zatvorenih vrata sa Hegsetom, da je američki ministar odbrane "posvećen" zamjeni jedinice u Poljskoj, ali da to još nije realizovao.

U julu je Bejkon, inače glasni zagovornik NATO-a, izjavio za "Hil" da Pentagon još uvijek nije poslao vojnu brigadu.