Izuzetno otrovna riba ulovljena u Rijeci: "Konzumacija može biti smrtonosna"

Srebrnopruga napuhača ulovljena je u Rijeci. Istraživač mora upozorava da je svaki njen dio otrovan i da konzumacija može biti smrtonosna.

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Izuzetno otrovna riba - srebrnopruga napuhača ulovljena je u Rijeci, javljaju hrvatski mediji.

Hrvatski istraživač mora Pero Ugarković upozorava da ovo nije usamljen slučaj i da bi srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) uskoro mogla postati ozbiljan problem za domaće ribarstvo.

On je pozvao Ministarstvo poljoprivrede da hitno donese službeni protokol za pravilno rukovanje i sigurno zbrinjavanje ulovljenih primjeraka.

Ugarković je naglasio da je strogo zabranjeno konzumiranje ove vrste ribe, te da je potpuno netačna informacija u medijima da se ona priprema kao specijalitet jer njena konzumacija može biti smrtonosna.

Prema njegovim riječima, otrovan je svaki dio ribe.

"Sam dodir ribe pri skidanju s udice ne nosi realnu opasnost od trovanja, uz preporuku pranja ruku te izbjegavanja dodirivanja očiju, usta ili otvorenih rana. Puno veću opasnost predstavljaju njeni izuzetno snažni zubi koji mogu nanijeti teške povrede zbog čega udicu treba uklanjati isključivo dugim kliještima", naveo je on.

Ribu je juče ulovio ribolovac Dražen Puškaš i primjerak je doniran Muzeju prirodnih nauka u Rijeci.

U Jadranu su do danas registrovane četiri vrste napuhača od kojih je samo jedna autohtona, dok ih u cijelom Sredozemlju ima čak 13.

Dok grčka Vlada uz podršku EU finansira izlov i spaljivanje napuhača kako bi zaštitila ribare kojima ove ribe uništavaju alate, Ugarković smatra da državne subvencije nisu dugoročno održive.

Rješenje vidi u potencijalnom privrednom iskorištavanju — preradi u riblje brašno uz prethodno uklanjanje otrova te ekstrukciji sirovina poput kolagena i masnih kiselina.

Budući da je vrsta izrazito pokretna, potpuni izlov ili iskorjenjivanje iz Sredozemlja praktički su nemogući, prenosi jadranski veb portal "Morski.hr".