Otkriven uzrok masovnog pomora ribe u Savi: Nalazi pokazali stravične propuste

Pomor ribe u Savi izazvan ispustima iz prečistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, sa zagađujućim materijama iznad dozvoljenih vrihednosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ispusti iz prečistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su uticali na masovni pomor ribe u Savi, koji je zahvatio desetine kilometara rijeke nizvodno od Zagreba, a na oba ispusta utvrđene su koncentracije zagađujućih materija iznad dozvoljenih vrijednosti.

Pokazuju to rezultati analiza koje je u četvrtak, 27. avgusta, primila vodopravna inspekcija Državnog inspektorata. Iako prečistači, prema nalazima, nisu bili jedini faktor koji je doveo do pomora, Institut za vode njihov je uticaj ocijenio značajnim.

Riječ je o velikom pomoru ribe koji je proteklih dana zabilježen na širokom području Save nizvodno od Zagreba. Uginule ribe pronalažene su na desetinama kilometara vodotoka, zbog čega su nadležne službe uzimale uzorke vode i ribe kako bi utvrdile šta je izazvalo pomor.

Vodopravna inspekcija u četvrtak je u 13.39 časova primila izvještaj sa rezultatima analiza uzoraka vode uzetih iz Save uzvodno i nizvodno od ispusta uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, kao i uzoraka uzetih na samim ispustima tih uređaja.

Rezultati su pokazali povišene vrijednosti zagađujućih materija u svim analiziranim uzorcima, osim u uzorku uzetom uzvodno od ispusta iz gradskog odvodnog kanala Zagreba.

Posebno je važan nalaz Instituta za vode Josipa Jurja Štrosmajera, koji je procjenjivao moguću povezanost stanja vode i pomora. Prema mišljenju Instituta, uticaj ispusta iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na pomor ribe bio je značajan, iako nije bio jedini.

Nalaz je važan i zbog onoga što je Zagrebački holding tvrdio nakon što je otkriven pomor ribe.

Holding je tada poručio da su svi izlazni parametri zagrebačkog prečistača bili u skladu sa propisanim vrijednostima te da sistem radi uredno. Novi rezultati koje je primila vodopravna inspekcija, međutim, pokazuju da su na ispustima uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pronađene zagađujuće materije iznad graničnih vrijednosti propisanih vodopravnim dozvolama i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Zbog tih prekoračenja inspekcijski postupak nije završen, nego se nastavlja.

Dosadašnji nalazi ipak ne ukazuju na to da su ispusti prečistača bili jedini razlog uginuća ribe. Temperatura vode u svim uzorcima površinske vode bila je viša od propisane srednje godišnje vrijednosti, dok je koncentracija rastvorenog kiseonika bila niska. Iz Inspektorata navode da i takvi uslovi mogu uzrokovati uginuće ribe.

Jedan od mogućih uzroka pomora u međuvremenu je isključen – bolesti riba.

Do sada je, dakle, utvrđeno nekoliko važnih činjenica: bolesti riba isključene su kao uzrok, visoka temperatura vode i niska koncentracija rastvorenog kiseonika mogle su doprinijeti uginuću, a Institut za vode uticaj ispusta iz prečistača na pomor ocijenio je značajnim. Istovremeno su analize pokazale da su na ispustima oba uređaja koncentracije zagađujućih materija prelazile dozvoljene granice.

Time, međutim, posao vodopravne inspekcije nije završen. Zbog utvrđenih prekoračenja inspekcijski postupak se nastavlja, pa tek treba utvrditi kakve će posljedice nalazi imati po odgovorne subjekte i hoće li zbog prekoračenja uslijediti sankcije.

(Jutarnji list/MONDO)

