CIK BiH potpisao ugovor za reviziju izbornih tehnologija: Vrijednost 661.050 KM

CIK BiH potpisao je ugovor vrijedan 661.050 KM za nezavisnu verifikaciju, validaciju i reviziju sistema za biometriju i skeniranje listića.

Izvor: CIK BiH

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba i direktor kompanije „PRO V&V“ Inc. iz Hantsvila u Alabami Džek Kob potpisali su ugovor o nabavci usluga nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija.

Ugovor se odnosi na reviziju sistema za biometrijsku identifikaciju birača i sistema za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 565.000 KM bez PDV-a, odnosno 661.050 KM sa PDV-om.

Predmet ugovora je pružanje usluga nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija koje će biti korištene u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini.

Usluge će se obavljati u skladu sa tehničkom specifikacijom, tenderskom dokumentacijom, ponudom izvršioca i Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 20. avgusta 2026. godine.

Izvršilac se ugovorom obavezao da će posao obavljati stručno, nepristrasno i nezavisno, u skladu sa pravilima struke, međunarodnim standardima, važećim propisima BiH i zahtjevima iz tehničke specifikacije.

Obavezna povjerljivost podataka

U okviru ugovora predviđena je i primjena metodologija i standarda navedenih u tehničkoj specifikaciji, uključujući međunarodno priznate standarde iz oblasti bezbjednosti informacionih sistema, revizije informacionih sistema i sajber bezbjednosti.

Izvršilac je obavezan da čuva povjerljivost svih podataka i informacija do kojih dođe tokom izvršenja ugovora, uključujući izvorni kod, konfiguracije sistema, bezbjednosne postavke i druge podatke.

Bez prethodne pisane saglasnosti ugovornog organa neće moći da objavljuje, distribuira niti učini dostupnim trećim licima bilo koje podatke do kojih dođe tokom izvršenja ugovora.

Obaveza povjerljivosti ostaje na snazi i nakon isteka ugovora.