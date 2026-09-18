Počela isplata jednokratne pomoći za đake i studente u Srpskoj

U Republici Srpskoj počela je sukcesivna isplata jednokratne pomoći od 100 KM za osnovce i 150 KM za srednjoškolce i redovne studente.

Izvor: mondo.ba

U Republici Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama Vlade Srpske o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici.

Odlukom Vlade Republike Srpske za više od 80.000 učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć od po 100 KM po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 KM, saopšteno je iz Ministarstva finansija Srpske.

Pomoć od 150 KM dobiće i oko 22.000 redovnih studenata, državljana Republike Srpske/BiH koji redovno pohađaju prvi, drugi i treći ciklus studija na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj, a koji su se prijavili putem aplikacije na portalu Vlade.

"Za ove potrebe obezbijeđena su sredstva u budžetu Republike Srpske, a prve isplate počele su za osnovne škole koje su dostavile podatke. Sredstva će narednih dana biti isplaćivana sukcesivno po obradi dostavljenih podataka", naveli su iz Vlade Srpske i napomenuli da je ovo samo jedna od mjera podrške mladima i porodici koje realizuju.

Vlada Republike Srpske obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, za koje je iz budžeta izdvojeno oko 12 miliona KM, dok su za prevoz učenika obezbijeđena 5,2 miliona KM.

"Jednokratna podrška učenicima i studentima pružiće pomoć roditeljima i djeci za nabavku potrebnog pribora i drugih potrepština za početak nove školske godine", napomenuli su iz Vlade Republike Srpske.