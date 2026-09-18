Dvojica Banjalučana osumnjičena za krađu novca iz vjerskog objekta u Prnjavoru

Dvojica Banjalučana osumnjičena su za krađu novca iz pomoćnih prostorija vjerskog objekta u Prnjavoru. Policija je novac pronašla kod njih.

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Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka juče je evidentirano šest krivičnih djela, dva narušavanja javnog reda i mira, 15 saobraćajnih nezgoda i jedan požar.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su kriminalističku obradu B.M. i N.B. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa.

Policiji je 16. septembra prijavljeno da su istog dana oko 15 časova dva nepoznata muškarca ušla u pomoćne prostorije vjerskog objekta na području Prnjavora, gdje su pronašla i ukrala novac, nakon čega su se putničkim vozilom udaljila sa mjesta događaja.

Osumnjičeni su istog dana uhapšeni na području koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina. Uhapsili su ih policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

Kod B.M. i N.B. pronađen je i uz potvrdu oduzet novac koji je, prema navodima policije, prethodno otuđen.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Pronađen gasni pištolj i municija

Policijski službenici PU Banjaluka juče su kod D.B. iz Banjaluke pronašli i oduzeli gasni pištolj marke „Zoraki“ sa 33 komada pripadajuće municije.

Protiv D.B. slijedi podnošenje izvještaja o počinjenim prekršajima iz članova 34. stav 2. i 40. Zakona o oružju i municiji.

O ovom slučaju obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.