Filmsko bjekstvo i potjera kod Kaknja: Osumnjičeni pobjegao policiji tokom transporta, locirali ga specijalci i dronovi

Dvadesetosmogodišnji J.N. iz Kaknja, koji je u srijedu pobjegao policiji tokom transporta iz bolnice u Zenici, uhapšen je nakon višesatne potjere. U opsežnoj akciji učestvovali su Specijalna jedinica MUP-a ZDK i dronovi, koji su ga locirali.

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Drama je počela u jutarnjim satima kada su pripadnici Policijske stanice Kakanj lišili slobode ovog mladića (rođenog 1998. godine) zbog sumnje da je počinio krivično djelo. Prema standardnoj proceduri, osumnjičeni je u pratnji policijske patrole upućen u Kantonalnu bolnicu Zenica na obavezni ljekarski pregled.

Međutim, neočekivani zaplet uslijedio je prilikom povratka iz bolnice prema policijskoj stanici. Kako je saopšteno, osumnjičeni je uspio da umakne policijskim službenicima i pobjegne u mjestu Donji Lučani.

Odmah po dojavi o bjekstvu, u ovom kantonu podignuta je uzbuna. Na teren su upućene sve raspoložive snage Policijske stanice Kakanj, kojima su se ubrzo pridružili i pripadnici Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Teren je detaljno pretraživan i iz vazduha uz upotrebu dronova, a upravo je ta koordinisana akcija rezultirala brzim lociranjem bjegunca u mjestu Bičer, na području opštine Kakanj, gdje je opkoljen i ponovo lišen slobode.

Iz policije navode da će se ovaj Kakanjac, pored prvobitnog krivičnog djela zbog kojeg je inicijalno priveden, sada suočiti i sa optužbama za krivično djelo "Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje".