logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Filmsko bjekstvo i potjera kod Kaknja: Osumnjičeni pobjegao policiji tokom transporta, locirali ga specijalci i dronovi

Filmsko bjekstvo i potjera kod Kaknja: Osumnjičeni pobjegao policiji tokom transporta, locirali ga specijalci i dronovi

Autor Dušan Volaš
0

Dvadesetosmogodišnji J.N. iz Kaknja, koji je u srijedu pobjegao policiji tokom transporta iz bolnice u Zenici, uhapšen je nakon višesatne potjere. U opsežnoj akciji učestvovali su Specijalna jedinica MUP-a ZDK i dronovi, koji su ga locirali.

shutterstock_2527515935.jpg Izvor: Shutterstock

Drama je počela u jutarnjim satima kada su pripadnici Policijske stanice Kakanj lišili slobode ovog mladića (rođenog 1998. godine) zbog sumnje da je počinio krivično djelo. Prema standardnoj proceduri, osumnjičeni je u pratnji policijske patrole upućen u Kantonalnu bolnicu Zenica na obavezni ljekarski pregled.

Međutim, neočekivani zaplet uslijedio je prilikom povratka iz bolnice prema policijskoj stanici. Kako je saopšteno, osumnjičeni je uspio da umakne policijskim službenicima i pobjegne u mjestu Donji Lučani.

Odmah po dojavi o bjekstvu, u ovom kantonu podignuta je uzbuna. Na teren su upućene sve raspoložive snage Policijske stanice Kakanj, kojima su se ubrzo pridružili i pripadnici Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Teren je detaljno pretraživan i iz vazduha uz upotrebu dronova, a upravo je ta koordinisana akcija rezultirala brzim lociranjem bjegunca u mjestu Bičer, na području opštine Kakanj, gdje je opkoljen i ponovo lišen slobode.

Iz policije navode da će se ovaj Kakanjac, pored prvobitnog krivičnog djela zbog kojeg je inicijalno priveden, sada suočiti i sa optužbama za krivično djelo "Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kakanj potraga bjekstvo potjera

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ