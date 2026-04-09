Dramatična policijska potjera: Bjegunac stradao nakon udara u kuću

Strašan snimak policijske potjere u Kaliforniji - bjegunac navodno pucao sebi u glavu.

Izvor: X/NEXTA

Velika policijska potjera dogodila se u srijedu 8. aprila u južnoj Kaliforniji kada je muškarac bježao od policije više od dva sata, ali je na kraju izgubio kontrolu nad vozilom i stradao je na licu mjesta, piše "Fox LA". Bjegunac je vozio automobil marke "kadilak" bijele boje kada je probio ogradu i zakucao se u kuću kraj puta nakon što je policija pokušala da zaustavi vozilo.

Užasna nesreća dogodila se nasred auto-puta. Više policijskih vozila je jurilo bijeli "kadilak", a jedan džip je u jednom trenutku izvukao "hvatač" - uređaj koji se nalazi ispod prednjih farova koji služi da se podvuče ispod zadnjeg dijela vozila kako bi zablokirao vozilo koje bježi.

Na licu mjesta bila je i SWAT specijalna jedinica. Kada se automobil zakucao u kuću pored puta, polomili su prozore na vozilu i ubacili dimnu bombu.

Navodno je osumnjičeni pucao sebi u glavu zbog čega je i izgubio kontrolu nad vozilom. Istraga je u toku.