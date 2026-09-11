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Filmska potjera u Sloveniji: Mladić oteo pištolj policajcu na auto-putu, pucao na njega, pa ukrao službeno vozilo

Filmska potjera u Sloveniji: Mladić oteo pištolj policajcu na auto-putu, pucao na njega, pa ukrao službeno vozilo

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Dvadesetjednogodišnjak je danas na auto-putu Gorenjska tokom policijskog ispitivanja oteo oružje policajcu, pucao u njega i pobjegao.

slovenija5.jpg Izvor: Shutterstock

Mladić je, prema navodima policije, prethodno izazvao saobraćajnu nezgodu u Vodicama, na ljubljanskoj obilaznici.

Nakon što je pucao na policajca, sjeo je u policijsko vozilo i pobjegao u pravcu Kranja, a uhvaćen je u Radovljici, prenosi slovenačka televizija.

Povrijeđeni policajac je prevezen u zdravstvenu ustanovu i nije životno ugrožen.

Osumnjičenom dvadesetjednogodišnjem državljaninu Slovenije određen je pritvor.

Prema nezvaničnim informacijama, na području oko radovljičke škole nalazilo se nekoliko policijskih vozila, helikopter je bio u vazduhu, a policajci su usmjeravali prolaznike ka obližnjim ulicama.

Zbog uviđaja na licu mjesta, zatvoren je gorenjski auto-put na izlazu Šmartno u pravcu ka Kranju.

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