Filmska potjera u Sloveniji: Mladić oteo pištolj policajcu na auto-putu, pucao na njega, pa ukrao službeno vozilo

Dvadesetjednogodišnjak je danas na auto-putu Gorenjska tokom policijskog ispitivanja oteo oružje policajcu, pucao u njega i pobjegao.

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Mladić je, prema navodima policije, prethodno izazvao saobraćajnu nezgodu u Vodicama, na ljubljanskoj obilaznici.

Nakon što je pucao na policajca, sjeo je u policijsko vozilo i pobjegao u pravcu Kranja, a uhvaćen je u Radovljici, prenosi slovenačka televizija.

Povrijeđeni policajac je prevezen u zdravstvenu ustanovu i nije životno ugrožen.

Osumnjičenom dvadesetjednogodišnjem državljaninu Slovenije određen je pritvor.

Prema nezvaničnim informacijama, na području oko radovljičke škole nalazilo se nekoliko policijskih vozila, helikopter je bio u vazduhu, a policajci su usmjeravali prolaznike ka obližnjim ulicama.

Zbog uviđaja na licu mjesta, zatvoren je gorenjski auto-put na izlazu Šmartno u pravcu ka Kranju.