Predložen pritvor Slovencu zbog kompjuterske prevare u Banjaluci

OJT Banjaluka predložilo je pritvor za D. K. iz Slovenije zbog sumnje da je SMS porukom naveo oštećenog da ažurira bankarske aplikacije, nakon čega je izvršio više transakcija.

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Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je određivanje pritvora D. K., rođenom 2006. godine u Republici Sloveniji, zbog sumnje da je počinio krivično djelo kompjuterska prevara.

Postupajući tužilac je nakon ispitivanja osumnjičenog danas uputio prijedlog za određivanje pritvora Osnovnom sudu u Banjaluci.

Prema navodima Tužilaštva, D. K. je 2. jula 2026. godine, sa namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi, sa mobilnog telefona poslao SMS poruku oštećenom S. Đ.

U poruci su se nalazila uputstva za ažuriranje aplikacija povezanih sa bankarskim uslugama. Nakon što je oštećeni postupio prema navedenim uputstvima, osumnjičeni je, kako se sumnja, neovlašćeno izvršio više transakcija novčanih sredstava sa njegovog računa.

Tužilaštvo je pritvor zatražilo zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, kao i zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na mogućnost da bi mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.

Prijedlog je podnesen na osnovu člana 197. stav 1. tačke a) i b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.