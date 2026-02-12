Lažne poruke u ime Rajfajzen banke: Građani upozoreni na "SMS spoofing" prevaru

Brojni građani u BiH posljednjih dana primaju SMS poruke koje izgledaju kao da dolaze od Rajfajzen banke, uz upozorenje da je račun deaktiviran. Riječ je o SMS spoofing prevari.

Izvor: Shutterstock

Brojni građani Bosne i Hercegovine posljednjih dana prijavljuju da su primili sumnjive SMS poruke koje izgledaju kao da dolaze od Rajfajzen banke, a u kojima se navodi da je njihov bankovni račun deaktiviran iz sigurnosnih razloga.

U poruci se korisnicima nudi i link putem kojeg navodno mogu ponovo "aktivirati" svoj račun, što je izazvalo zabrinutost među klijentima banke.

Ljudi na mrežama već danima upozoravaju da ovakve poruke stižu sa broja koji na prvi pogled djeluje kao zvanični kontakt Rajfajzen banke, zbog čega mnogi povjeruju da se radi o autentičnoj komunikaciji.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama, riječ je o prevari poznatoj kao SMS spoofing.

SMS spoofing je oblik digitalne prevare u kojoj prevaranti falsifikuju broj telefona ili ime pošiljaoca, tako da poruka na ekranu izgleda kao da dolazi od legitimne institucije - u ovom slučaju banke.

Jednostavno rečeno, korisnik dobije poruku koja se prikazuje kao da je poslala Rajfajzen banka, ali iza nje zapravo stoje nepoznate osobe koje pokušavaju doći do ličnih i bankovnih podataka.

Klik na sumnjivi link može korisnike odvesti na lažnu internet stranicu koja imitira bankovni portal, gdje se zatim traže podaci poput broja kartice, korisničkog imena ili PIN-a, što može dovesti do krađe identiteta ili novca.

Rajfajzen banka se, za sada, još uvijek nije zvanično oglasila povodom ovog slučaja i mogućih zloupotreba koje mogu ugroziti njihove klijente.

Građanima se savjetuje dodatni oprez i da ne otvaraju linkove iz sumnjivih poruka, već da u slučaju nedoumice kontaktiraju banku putem zvaničnih kanala.

(Crna hronika)