ART tramvaj stiže na testiranje u Banjaluku: Prva linija mogla bi povezati Zalužane i Obilićevo

Nabavka novih električnih autobusa i tramvaja dio je strateškog opredjeljenja Grada Banjaluke usmjerenog na razvoj održive urbane mobilnosti, a jedna od ideja je i testiranje ART tramvaja na ulicama grada.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Projekt menadžer Grada Milada Šukalo rekla je da bi, nakon nabavke vozila, u Banjaluci trebalo biti testirano kako električni autobusi, tako i tramvaji, odnosno ART tramvaj.

Kako je navela, gradska administracija je prije nekoliko mjeseci ugostila inženjere iz Kine koji su analizirali mogućnosti postojeće saobraćajne infrastrukture za eventualno uspostavljanje tramvajskih linija.

„Tada je ocijenjeno da postoji potencijal za prvu liniju od naselja Zalužani, istočnim tranzitom do naselja Obilićevo, te od Zalužana Ulicom olimpijskih pobjednika, kroz jednosmjerni saobraćaj u centralnim ulicama grada“, rekla je Šukalo.

Prema njenim riječima, nakon dolaska vozila u Banjaluku biće testirana njihova funkcionalnost i mogućnost uklapanja u postojeći saobraćajni sistem.

„Želimo naglasiti da uspostavljanje i vožnja ovakvog vida tramvaja podrazumijevaju i izmjene određenih zakonskih regulativa koje će omogućiti da vozilo bude prepoznato u našem zakonu“, istakla je Šukalo.

Tramvaj sa tri kabine mogao bi prevoziti do 300 putnika

Poseban akcenat stavljen je na kapacitet ART tramvaja, koji bi, prema riječima Šukalo, mogao značajno povećati broj putnika koji se prevoze jednom linijom.

„Uvođenje jedne ovakve linije omogućiće da veći broj putnika bude obuhvaćen tramvajskim prevozom. U pitanju je tramvaj sa tri kabine koji može da primi i do 300 putnika“, navela je ona.

Dodala je da su kineski inženjeri predložili upravo testiranje vozila sa tri kabine, uz obrazloženje da bi takav sistem mogao doprinijeti smanjenju gužvi, naročito u periodima saobraćajnog špica.

Za razliku od klasičnih autobusa, tramvaj bi istovremeno mogao prevoziti veći broj putnika, što bi, prema ovoj ideji, moglo imati značaj u rasterećenju saobraćaja i povećanju korištenja javnog prevoza.

Plan nije samo tramvaj

Šukalo je naglasila da eventualno uvođenje tramvajskog prevoza treba posmatrati kao dio šireg plana razvoja javnog prevoza u Banjaluci.

Cilj je, kako je navela, da građani koji u grad dolaze iz okolnih mjesta automobile ostavljaju na predviđenim lokacijama i dalje putovanje nastave javnim prevozom.

Plan bi, prema najavama, trebalo da prati i niz drugih rješenja, među kojima su aplikacija za praćenje autobusa i nova autobuska stajališta.

„Ovo su mjere na kojima je radio veliki broj stručnjaka“, poručila je Šukalo.

(MONDO)