Nakog 12 godina čekanja: Počela sanacija klizišta u banjalučkom naselju, ugroženo najmanje 50 domaćinstava

U banjalučkom naselju Donji Mađir počela je sanacija korita Vrbasa kako bi se od erozije zaštitili putevi i najmanje 50 domaćinstava, a premijer Srpske Savo Minić najavio je da bi prva faza radova mogla biti završena za 20 do 25 dana.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Nadležne institucije nastavljaju aktivnosti na rješavanju problema erozije i pristupa putevima, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nakon što je prisustvovao početku sanacije korita Vrbasa, koje ugrožava najmanje 50 domaćinstava u banjalučkom naselju Donji Mađir.

"Problem erozije korita Vrbasa mora se rješavati što prije, a aktivnosti na terenu potrebno je dodatno intenzivirati kako bi se zaštitili putevi i omogućio nesmetan pristup ljudima do njihovih imanja. Prvi radovi mogli bi biti završeni za 20 do 25 dana, ukoliko vremenski uslovi ostanu povoljni", izjavio je Minić novinarima.

On je naglasio da će posebna pažnja biti posvećena lokacijama kod mosta u Česmi, spomenika, kao i drugim mjestima na kojima je erozija ugrozila pristupne puteve, kuće i priobalje.

Minić je istakao da planirani radovi predstavljaju rješavanje trenutnog problema, a ne konačno rješenje.

"Nakon prve faze sanacije potrebno je nastaviti sa uređenjem i stabilizacijom korita kako bi se spriječila dalja erozija i dugoročno zaštitila ugrožena područja", ocijenio je Minić.

On je naveo da je u okviru nastavka aktivnosti zakazan sastanak u Vladi Republike Srpske, kojem bi trebalo da prisustvuju predstavnici grada, nadležnih institucija za vode i resornog ministarstva.

Direktor "Voda Srpske" Miroslav Milovanović izjavio je da se uređenje korita odvija na dionici dugoj oko 1.100 metara.

"Projekat uređenja korita urađen je prije nekoliko mjeseci, ali je početak radova bio odgođen zbog toga što se na više raspisanih javnih poziva nije javio zainteresovani izvođač. Danas smo konačno uveli izvođača u posao i radovi su počeli", napomenuo je Milovanović.

On je istakao da poseban značaj projekta predstavlja uklanjanje sprudova koji se nalaze na lijevoj obali Vrbasa, čime bi trebalo da se smanji erozivno djelovanje vode i dodatno zaštiti desna obala rijeke.

Izvor: Milica Džepina/Srna

Milovanović je rekao da se predstavnici Gradske uprave Banjeluka nisu danas pojavili, iako su bili uredno obaviješteni i pozvani da prisustvuju postupku.

"Nismo mogli dozvoliti da se početak radova dodatno prolongira zbog njihovog nedolaska", poručio je Milovanović.

Predstavnik mještana čije su kuće ugrožene Mićo Drobac rekao je da je sanacija počela nakog 12 godina čekanja, te zahvalio premijeru Miniću i organizacionom sekretaru SNSD-a Igoru Dodiku za dolazak i iskazanu spremnost da se konačno pristupi rješavanju višegodišnjeg problema koji mještane opterećuje još od katastrofalnih poplava 2014. godine.

"Nema vremena za odgađanje, posebno imajući u vidu predstojeći period obilnijih padavina i stanje koje je vidljivo na samom terenu", rekao je Drobac.

Prema njegovim riječima, mještani su se tokom proteklih 12 godina obraćali i gradskim i republičkim institucijama, a postoje i inspekcijski nalazi kojima je ukazano na potrebu sanacije.

Mještani očekuju da će najavljene aktivnosti početi u što kraćem roku i da će nakon 12 godina čekanja ovaj problem konačno biti trajno riješen.