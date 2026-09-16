Britanci uvode posebne časove za dječake: Mizoginija se mora iskorijeniti

Vlasti u Velikoj Britaniji uvode nova pravila za suzbijanje mizoginije u školama, obučavajući nastavnike i pružajući podršku učenicima.

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Vlasti u Velikoj Britaniji riješene su da uvedu nova pravila ponašanja kod školske djece i tako suzbiju mizoginiju u učionici, odnosno netrpeljivost i nedolično ponašanje prema djevojčicama.

Ideja je da nastavnici prođu kroz obuku kako da prepoznaju mizoginiju, a da učenici koji predstavljaju visok rizik, budu upućeni na kurseve za promjenu ponašanja, u okviru dugo očekivane vladine strategije čiji je cilj da se nasilje nad ženama i djevojčicama (VAWG) prepolovi tokom naredne decenije.

Takođe, nastavnici će proći i kroz obuku o temama kao što su pristanak i opasnosti dijeljenja intimnih fotografija. Paket vrijedan 20 miliona funti takođe će omogućiti nastavnicima obuku o tome kako da prepoznaju pozitivne uzore i kako da osporavaju nezdrave mitove o ženama i partnerskim odnosima.

Biće uvedena i nova telefonska linija za tinejdžere, na kojoj će moći da dobiju podršku zbog zabrinutosti u vezi sa zlostavljanjem u sopstvenim partnerskim odnosima.

Vlada se nada da će, rješavanjem ranih uzroka mizoginije, spriječiti da mladi muškarci kasnije postanu nasilni zlostavljači.

Aktivnosti škole

Prema novim planovima, škole će učenike koji predstavljaju visok rizik upućivati na dodatnu njegu i podršku, uključujući kurseve za promjenu ponašanja usmjerene na rješavanje njihovih predrasuda prema ženama i djevojčicama.

"Mladi dječaci nisu problem"

Ministarka zadužena za zaštitu djece i ranjivih osoba, Džes Filips, opisala je nasilje nad ženama i djevojčicama kao "nacionalnu vanrednu situaciju" i dodala da je cilj vlade da bude "toliko ambiciozna da promijenimo kulturu".

Portparolka Liberalnih demokrata za pitanja žena i ravnopravnosti, Mari Goldman, pozdravila je obuku nastavnika, ali je rekla da, ukoliko ona ne bude praćena mjerama za "adekvatno regulisanje sadržaja na internetu", nema sumnje da će propasti.

Filips je rekla da će vlada sarađivati sa tehnološkim kompanijama kako bi se djeci onemogućilo da snimaju, gledaju ili dijele nage fotografije putem "filtera za detekciju nagosti".

Poreski obveznici će finansirati 16 miliona funti ovog programa, dok vlada navodi da blisko sarađuje sa filantropima i drugim partnerima na fondu za inovacije iz kojeg bi trebalo da bude obezbijeđeno preostalih 4 miliona funti.

Finansiranje se odnosi na trogodišnji period obuhvaćen revizijom javne potrošnje.

Obavezne smjernice Ministarstva obrazovanja već navode da učenike srednjih škola treba podučavati o pristanku, negativnim uticajima pornografije na seksualne odnose, kao i tome da su dijeljenje i gledanje nepristojnih fotografija djece krivična djela.

Ažurirane smjernice, preciziraju da učenici "treba da budu osposobljeni da prepoznaju mizoginiju", kao i njenu povezanost sa nasiljem nad ženama i djevojčicama, te da razumiju važnost suprotstavljanja takvim stavovima.

Vlada je u okviru svoje sveobuhvatne strategije za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama najavila čitav niz mjera, uključujući uvođenje specijalizovanih istražitelja u svaku policijsku upravu koji će nadgledati slučajeve silovanja i seksualnih krivičnih djela, kao i širu primjenu naloga za zaštitu od nasilja u porodici nakon probnog perioda.

(EUpravozato/BBC)