Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske potpisuju sporazum o nezavisnosti na samitu u Kardifu, tražeći pravo na referendum, objavio je londonski Telegraf.

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Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske okupiće se u ponedjeljak kako bi potpisali sporazum osmišljen da pokrene raspad Ujedinjenog Kraljevstva, objavio je danas londonski Telegraf.

List navodi da će na samitu u Kardifu, troje premijera (prvih ministara) potpisati zajedničku deklaraciju kojom zahtijevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti, piše londonski Telegraf.

Sastanak se održava nakon što je Endi Bernam nagovijestio poslanicima da bi odobrio novi škotski referendum ukoliko bi postojao "jasan konsenzus" u njegovu korist.

Samit se održava svega dva dana nakon što je Donald Tramp izjavio da bi "volio" da vidi ujedinjenu Irsku. Tokom posjete Dablinu u subotu, rekao je da bi pripajanje Sjeverne Irske Republici bilo "sjajna stvar" i upitao: "Kako to može biti loše?"

Vidi opis Na pomolu raspad velike evropske sile? Tri lidera sutra potpisuju sporazum Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Clodagh Kilcoyne / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Premijerima Škotske, Velsa i Sjeverne Irske pridružiće se Meri Lu Makdonald, predsjednica Šin Fejna i liderka opozicije u Irskoj, a okupiće se u ponedjeljak u hotelu "Sent Dejvids".

List navodi da će memorandum obuhvatiti četiri oblasti - ekonomiju, energetiku, Evropu i međunarodnu saradnju i samoopredeljenje.

Lider Škotske nacionalne partije i premijer Škotske Džon Svini iznio je tvrdnju da se Bernam "suočava sa idejom da će ući u istoriju kao posljednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".

Poraz laburista u Velsu na majskim izborima znači da su sada stranke koje se zalažu za nezavisnost prvi put na vlasti u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i Velsu.

(MONDO)