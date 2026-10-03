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Vučić očekuje ubjedljivu pobjedu liste 'Ujedinjena Srbija' na izborima: "Sve ispod 50 odsto nije uspjeh"

Vučić očekuje ubjedljivu pobjedu liste 'Ujedinjena Srbija' na izborima: "Sve ispod 50 odsto nije uspjeh"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Vučić najavio pobedu liste "Ujedinjena Srbija" na izborima, očekuje rezultat od 50 odsto u nedelju 25. oktobra.

Vučić očekuje ubjedljivu pobjedu liste 'Ujedinjena Srbija' Izvor: Kurir/Marko Karović

Aleksandar Vučić je najavio pobjedu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji koji će se održati u nedjelju 25. oktobra. Na kraju svog obraćanja na skupu u Beogradskoj areni je najavio pobjedu i da očekuje rezultat od 50 odsto.

Na izborima pobjeđuje lista Ujedinjena Srbija. Biće teško i neizvjesno, ali pobijedićemo.

To znaju i oni. Pobijedićemo ih ubjedljivo zaokruživanjem broja 1, pobijedićemo ih olovkom.

Srbija se pita, narod se pita.

Hvala vam najljepše, da ih pobijedimo ubjedljivo, radite na tome svakoga dana. Sve ispod 50 odsto nije uspjeh, hvala vam na svemu, hvala vam što ste bili uvijek uz Srbiju, hvala vam na ljubavi i podršci, živjela Srbija, do pobjede“, rekao je Vučić.

Pogledajte fotografije sa skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Večeras je u Beogradskoj areni na Novom Beogradu održan predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

(Mondo.rs)

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Tagovi

Aleksandar Vučić Srbija izbori

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