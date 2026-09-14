logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo su liste koje su predale potpise RIK-u: Izbori u Srbiji raspisani za 25. oktobar

Ovo su liste koje su predale potpise RIK-u: Izbori u Srbiji raspisani za 25. oktobar

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Grupa građana "Studentska lista - studenti pobeđuju" predale je večeras potpise RIK-u kao i koalicija oko SDP-a. Prije njih su potpise predali Srpska napredna stranka i koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije.

Četiri liste predale potpise RIK-u Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Grupa građana "Studentska lista - studenti pobeđuju" predala je večeras potpise Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) za listu kandidata za narodne poslanike, kao i koalicija okupljena oko Sandžačke demokratske partije (SPD i Crnogorska demokratska partija sa nazivom "Rasim Ljajić - Ljudski"). Prije njih su potpise predali Srpska napredna stranka sa listom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije (SPS, JS, SDPS i Zeleni Srbije) sa nazivom "Ivica Dačić - faktor stabilnosti", a ovo su sve liste koje su dosad predale potpise:

  1. Srpska napredna stranka: "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"
  2. Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i Zeleni Srbije: "Ivica Dačić - faktor stabilnosti"
  3. Studenti u blokadi: "Studentska lista - studenti pobeđuju"
  4. Sandžačka demokratska partija i Crnogorska demokratska partija: "Rasim Ljajić - Ljudski"

"Studenti u blokadi" su saopštili danas da su prikupili više od 70.000 potpisa. Kutije sa potpisima su u zgradu Republičke izborne komisije (RIK) donijeli zajedno sa građanima u koloni od Trga republike.

Dok su šetali ka zgradi RIK-a, Studentski trg i okolne ulice bile su zatvorene za saobraćaj. Saobraćajna policija je regulisala saobraćaj za to vrijeme.

Kada se održavaju izbori?

Vanredni parlamentarni izbori održavaju se u nedjelju 25. oktobra ove godine u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras gostovao na televiziji "Pink" kada je najavio da podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije 27. septembra nakon čega kao građanin ide u izbornu kampanju.

"27. septembra podnosim ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije, tada ću se obratiti ljudima. Zahvaliću se na podršci, bio sam najduže na mjestu predsjednika.

Vjerno sam služio Srbiji i građanima ove zemlje. Vjerno, marljivo, posvećeno i borbeno, a onda kao građanin idem na izbore.

Nabavio sam kamionče, imam i auto i kamp kućicu. Ići ću u najudaljenija sela gdje ću morati da prenoćim kad do kasno ostanem. Moram da obiđem još mnoga sela, gradove...“, otkrio je Vučić.

Najavio je velike skupove u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, dok će završni skup pred izbore biti u Nišu. Očekuje 50 odsto podrške na izborima.

Sve ispod 50 odsto, lično ću biti nezadovoljan. Vjerujem da smo to zaslužili. Budemo li izgubili, kad pređemo 65-70 odsto uzoraka, ja izlazim i priznajem poraz”, dodao je Vučić.

Pročitajte i ovo

Tagovi

izbori Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ