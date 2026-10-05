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Otkriven monstruozan plan kopilota koji je htio da otme avion sa 182 putnika: Spriječen strašan teroristički napad

Otkriven monstruozan plan kopilota koji je htio da otme avion sa 182 putnika: Spriječen strašan teroristički napad

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Kopilot na letu iz Dubaija ka Tel Avivu je htio da otme avion i da ga sruši na aerodrom u Tel Avivu.

Kopilot htio da otme avion sa 182 putnika Izvor: Israel Foreign Ministry/Printscreen/Youtube/Inside Edition

Kopilot Hamam al-Hamami (29) na letu avio-kompanije "Fly Dubai" iz Dubaija ka Tel Avivu, je u četvrtak 1. oktobra napao pilota Smit Mačara (39) jer je htio da otme avion sa 182 putnika kako bi ga, prema novim saznanjima "CNN-a", srušio na izraelski aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu. Američki medij je objavio tekst sa ovim saznanjem na osnovu informacija od dva anonimna izvora koja su upoznata sa istragom koju svakodnevno prati cijeli svijet.

Izvori "CNN-a" iz Izraela tvrde da imaju informacije direktno iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koje vrše temeljnu istragu. Kopilot al-Hamami je sa leđa napao pilota koji je nekako uspio da otključa i otvori vrata kabine kako bi mu pomogla grupa hrabrih putnika.

Svi zajedno su ga savladali i spriječili najveći teroristički napad još od napada na Kule bliznakinje 11. septembra 2001. godine u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama. Zasad i dalje nije poznat motiv napada al-Hamamija, a dodatnu nejasnoću izaziva trenutak napada jer je on napao pilota u vazdušnom prostoru Saudijske Arabije.

Da podsjetimo, u četvrtak 1. oktobra dogodio se napad na letu avio-kompanije “Fly Dubai” od Dubaija ka Tel Avivu u avionu sa 182 putnika, uglavnom državljana Izraela. Kopilot Hamam al-Hamami je prvo napao pilota Smita Mačara, a onda je pokušao da obori avion, ali su ga na svu sreću savladali zajedno hrabri pilot i grupa putnika.

(Mondo)

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avion fly dubai kopilot Tel Aviv

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