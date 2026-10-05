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Evro na najnižem nivou prema dolaru u proteklih više od godinu dana

Evro na najnižem nivou prema dolaru u proteklih više od godinu dana

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Evro je danas pao na najniži iznos prema američkom dolaru u proteklih 17 mjeseci usljed zabrinutosti zbog političke situacije u Francuskoj i rasta troškova zaduživanja koji su dodatno opteretili evropsku valutu.

Evro pao na najniži iznos prema američkom dolaru u proteklih 17 mjeseci Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Evro je pao za 0,8 odsto prema dolaru, na iznos ispod 1,12 dolara, što je najniže od maja 2025. godine.

Planirani budžet Francuske za narednu godinu izazvao je zabrinutost da će potrošnja ostati visoka pred predsjedničke izbore zakazane za 2027. godinu.

Zbog toga je uslijedila zabrinutost kod trgovaca akcijama jer kamatne stope i troškovi zaduženja rastu u razvijenijim ekonomijama širom svijeta zbog borbe sa inflacijom.

Prema projekcijama, dugovanja Francuske naredne godine dostići će skoro 122 odsto BDP, uprkos planiranim mjerama štednje vrijednim više milijardi evra.

Zbog toga je desetogodišnji prihod od obveznica dostigao 4,8 odsto, što je najviše od krize u evrozoni 2011. godine.

(Mondo)

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