Cijene energije pogurale inflaciju u evrozoni na 3,8 odsto, u BiH zabilježen rast od 4,9 odsto

Godišnja stopa inflacije u evrozoni ubrzala je u septembru na 3,8 odsto, prvenstveno zbog oštrog skoka cijena energije, dok Bosna i Hercegovina bilježi još snažniji rast cijena sa stopom od 4,9 odsto, pokazuju najnoviji statistički podaci.

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Prema prvoj procjeni Evrostata, inflacija u evrozoni zabilježila je rast u odnosu na avgust, kada je iznosila 3,2 odsto, te je značajno viša u poređenju sa septembrom prošle godine kada je bila na nivou od 2,2 odsto.

Glavni pokretač poskupljenja i dalje je sektor energije, čije su cijene na godišnjem nivou skočile za čak 18,8 odsto. Slijede usluge sa rastom od 3,2 odsto, te hrana, alkohol i duvan koji su poskupjeli 1,4 odsto. Unutar kategorije hrane izdvaja se neprerađena hrana, čije su cijene u protekloj godini porasle za četiri odsto.

S druge strane, osnovna inflacija, iz koje su isključeni energija, hrana, alkohol i duvan, ostala je relativno stabilna na 2,5 odsto, što jasno ukazuje da je ubrzanje inflacije direktna posljedica energetskog šoka.

Posmatrano po zemljama evrozone, najvišu godišnju inflaciju bilježi Litvanija sa 6,1 odsto, a slijede je Bugarska (5,6), te Kipar i Luksemburg (po 5,2 odsto).

U susjednoj Hrvatskoj inflacija je ubrzala na 4,3 odsto. Najveća evropska ekonomija, Njemačka, bilježi rast cijena od 3,3 odsto, dok je najniža stopa inflacije zabilježena na Malti (2,4 odsto) i u Finskoj (2,6 odsto). Inflacija je u septembru pala samo u Letoniji, dok je na Kipru, u Portugaliji i Slovačkoj ostala na istom nivou.

Situacija u Bosni i Hercegovini pokazuje još snažnije inflatorne pritiske. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, godišnja inflacija u avgustu dostigla je 4,9 odsto. Kao i u Evropi, glavni generatori rasta cijena su gorivo i energija.

Troškovi prevoza su u avgustu na godišnjem nivou skočili za visokih 22,9 odsto. Stanovanje, voda, struja, gas i ostala goriva poskupjeli su 11,3 odsto, zdravstvo 5,5 odsto, a usluge restorana i hotela 4,8 odsto. Za razliku od energetskog sektora, hrana i bezalkoholna pića u BiH su za 0,9 odsto jeftiniji nego prije godinu dana, dok su cijene odjeće i obuće pale za 8,7 odsto.

Evrostat će konačne i detaljne podatke o inflaciji za septembar objaviti 16. oktobra, dok se podaci za isti mjesec u Bosni i Hercegovini očekuju krajem oktobra.