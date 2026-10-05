Ubistvo u Zadru: Mladić osumnjičen da je nožem usmrtio baku

U zadarskom naselju Stanovi danas je počinjeno ubistvo, a prema prvim informacijama, 24-godišnji mladić osumnjičen je da je nožem usmrtio svoju baku.

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Kako prenose hrvatski mediji, do napada je došlo u ranim popodnevnim časovima.

Zadarska policija potvrdila je televiziji RTL da se ubistvo dogodilo, ali dodatne detalje do sada nije iznosila.

Nije poznato šta je prethodilo napadu, kao ni u kojim okolnostima je došlo do ubistva. Starost žrtve nije saopštena.

Lokalni mediji navode da policija nastavlja istragu, a zvanično saopštenje sa više informacija očekuje se uskoro.