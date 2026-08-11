Bivši bubnjar "Parnog valjka" ide u zatvor: Izazivao nesreću u kojoj je nastradao pješak, pa pobjegao

Dražen Šolc, nekadašnji bubnjar čuvenog rok benda uskoro će služiti zatvorsku kaznu zbog ubistva

Izvor: youtube/ RB Custom Drums / screenshot

Nekadašnji bubnjar poznatih rok grupa, među kojima su "Parni valjak" i "Prljavo kazalište", Dražen Šolc (65), provešće naredne godine iza rešetaka nakon što mu je sud pooštrio kaznu za stravičnu nesreću u kojoj je usmrtio pješaka.

On će u zatvoru provesti naredne četiri i po godine. Ovu pravosnažnu odluku donio je Visoki krivični sud Republike Hrvatske, koji je pooštrio prethodnu kaznu od tri godine zatvora koju mu je krajem novembra 2023. godine izrekao Županijski sud u Zagrebu.

Izvor: Drazen Scholz / Drustvene mreze

Ubio pješaka pa pobjegao sa mjesta nesreće

Tragedija se dogodila prije devet godina u Ilici u Zagrebu, kada je Šolc iz nehata automobilom oborio pješaka na obilježenom pješačkom prelazu. Umjesto da pomogne teško povrijeđenom čovjeku, poznati muzičar se odmah udaljio sa mjesta nesreće.

Nesrećni pješak je tri dana kasnije u bolnici podlegao zadobijenim povredama. Policija je Šolca pronašla tek osam sati nakon nesreće. Iako je muzičar tokom postupka tvrdio da se sam prijavio policiji, u presudi Visog krivičnog suda se navodi da je zapravo pokušao da pobjegne.

Obrt na ponovljenom suđenju: Izbrisani alkohol i droga

Šolc je prije ove odluke dva puta nepravosnažno osuđivan za istu nesreću:

Prva presuda: Utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola i narkotika, zbog čega je bio osuđen na četiri i po godine zatvora, uz zabranu upravljanja vozilom od pet godina.

Utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola i narkotika, zbog čega je bio osuđen na četiri i po godine zatvora, uz zabranu upravljanja vozilom od pet godina. Ponovljeno suđenje: Iz optužnice su uklonjeni navodi o alkoholu i drogi, zbog čega mu je kazna smanjena na tri godine zatvora.

Izvor: YouTube/ADONIS/screenshot

Nakon smanjenja kazne, muzičar se ponovo žalio, tražeći ukidanje presude, novo suđenje, oslobađanje od odgovornosti ili blažu kaznu. Kao jedan od argumenata za ublažavanje kazne naveo je i to da više ne nastupa u bendovima.

Sud mu pooštrio kaznu: "Pokazao potpunu bezobzirnost"

Visoki krivični sud je odbacio sve Šolcove navode i žalbe, ali je usvojio žalbu Državnog tužilaštva koja se odnosila na visinu kazne i mjeru zabrane upravljanja vozilom.

Sud je zaključio da Šolc i dalje predstavlja opasnost za bezbjednost saobraćaja jer je grubo prekršio propise na pješačkom prelazu, što je dovelo do najteže posljedice. U obrazloženju presude se ističe da je bijegom sa mjesta udesa bez pružanja pomoći pokazao potpunu bezobzirnost, nedostatak humanosti i odsustvo pijeteta prema žrtvi.

Izvor: YouTube/ADONIS/screenshot

Pored zatvorske kazne od četiri i po godine, Šolcu je izrečena i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od dvije godine, koja stupa na snagu nakon što odsluži kaznu iza rešetaka.

(SlobodnaDalmacija/MONDO)