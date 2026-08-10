Komentari zbog njegovog poteza tokom spremanja tjestenine su se samo nizali

Izvor: Instagram printscreen

Novi kulinarski video Bruklina Bekama, sina slavnog fudbalera Dejvida Bekama, izazvao je brojne negativne reakcije na društvenim mrežama.

Bruklin se posljednjih godina sve više bavi kuvanjem, a svojim najnovijim snimkom ponovo je pokrenuo raspravu o njegovim kulinarskim vještinama. Ovoga puta pažnju je privukla njegova neobična metoda pripreme tjestenine.

Vidi opis "Njegovim talentima nema kraja": Bruklin Bekam zgrozio javnost svojim "kulinarskim vještinama" Bruklin Bekam Dejvid Bekam Bruklin Bekam Nikola Pelc Viktorija Bekam Dejvid Bekam Bruklin Bekam Nikola Pelc Bruklin Bekam supruga Nikola Pelc Bruklin Bekam u autu Bruklin Bekam u autu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / davidbeckham Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram printscreen/ Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram printscreen / nicolaannepeltzbeckham Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram/romeobeckham Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagarm/brooklynpeltzbeckham Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Profimedia/Gumu Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Profimedia/JORA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/nicolaannepeltz/printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 14 14 / 14

U videu objavljenom na TikToku, 27-godišnji Bruklin priprema tjesteninu sa paradajzom. Snimak počinje tako što sa velikom šerpom ulazi u more.

“Naravno da nam treba malo vode za tjesteninu”, govori Bruklin u kameru, nakon čega zahvata morsku vodu i pokazuje punu šerpu.

U nastavku videa siječe žuti i crveni paradajz, dodaje ulje u tiganj i soli, a potom ubacuje i ljuti sos iz svog brenda.

Nakon što skuva tjesteninu i pomiješa je sa sosom, Bruklin i još jedan kuvar probaju jelo i djeluju zadovoljno rezultatom.

"Njegovim talentima nema kraja"

Njegova metoda pripreme tjestenine izazvala je burne reakcije korisnika društvenih mreža.

“Voda za tjesteninu s aromom brodskog goriva, molim”, napisao je jedan korisnik.

Drugi su se pitali da li je cijeli video namjerno napravljen tako da izazove što više negativnih reakcija, dok su pojedini izrazili zabrinutost zbog čistoće morske vode.

“Je li ovo namjerno da se ljudi nerviraju?”

“Zar morska voda nije prljava?”

“Kao Italijan, prilično sam siguran da je morska voda najbolji način da obezbijedite sebi da cijeli dan provedete u toaletu.”

“Njegovim talentima nema kraja?!”

Bili su to samo neki od komentara ispod videa.

Iako se morska voda u određenim okolnostima koristi u gastronomiji, ona nije isto što i bezbjedna voda za kuvanje, posebno zbog mogućeg prisustva mikroorganizama i drugih zagađivača. Zbog toga je potez Bruklina Bekama mnogim korisnicima bio mnogo zanimljiviji zbog provokativnog efekta nego kao ozbiljan kulinarski savjet.