Nakon brojnih poziva na bojkot: Otkazan koncert Jelene Karleuše u Hrvatskoj

Klub u kom je trebalo da nastupi srpska pjevačica se oglasio i potvrdio da je koncert otkazan

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Koncert Jelene Karleuše koji je trebalo da se održi u klubu "Hacijenda" u Vodicama 15. avgusta, sada je i zvanično otkazan.

Odluka je uslijedila nakon višednevnih negativnih reakcija dijela javnosti zbog najavljenog nastupa, a klub je svoju odluku objavio i na društvenim mrežama.

Odluka Hacijende

Iz kluba su poručili da su odluku donijeli jer su reakcije na najavu koncerta "daleko nadmašile okvire muzičkog događaja jednog privatnog kluba". Posebno su istakli da im je bezbjednost na prvom mjestu.

"Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od bezbjednosti naših gostiju i zaposlenih", stoji u zvaničnoj objavi. Zahvalili su gostima na podršci i razumevanju i naveli da Hacijenda "ostaje mesto muzike, zabave i dobrog provoda".

Izvor: Instagram/hacienda.vodice

Otkazivanju je prethodila izjava vodičkog gradonačelnika Ante Cukrova, koji je poručio da smatra nastup neprimjerenim. Rekao je da pjevačica nije dobrodošla zbog svojih ranijih javnih izjava. Dio građana pozivao je na bojkot, a na društvenim mrežama danima su se objavljivale kritike i zahtjevi za otkazivanjem koncerta.

Karleušin odgovor na kritike

Jelena Karleuša se u nedjelju obratila hrvatskoj publici trominutnim snimkom na TikToku. U njemu je tvrdila da se protiv nje vodi organizovana internet kampanja i da su pojedine njene izjave montirane ili izvučene iz konteksta.

Naglasila je da njeni raniji komentari nisu bili usmjereni protiv hrvatskog naroda i poručila da u Hrvatsku dolazi isključivo kao umjetnica.

"Nikada nisu bile usmjerene protiv hrvatskog ili bilo kog drugog naroda", rekla je i dodala kako prema hrvatskoj publici ima veliko poštovanje, piše Index.hr.