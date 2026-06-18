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"Ili želi marketing ili se zaljubio": Karleuša reagovala na Konakovićev apel za joj se zabrani koncert u Sarajevu

"Ili želi marketing ili se zaljubio": Karleuša reagovala na Konakovićev apel za joj se zabrani koncert u Sarajevu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Karleuša je burno reagovala nakon apela da joj se zabrani koncert u Sarajevu.

Karleuša žestoko odgovorila Konakoviću nakon najave zabrane koncerta u Sarajevu Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Jelena Karleuša oštro je reagovala nakon što je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio da će od nadležnih institucija zatražiti zabranu njenog koncerta u Sarajevu.

Karleušin nastup zakazan je za 8. avgust u sarajevskom klubu Aqua, a nakon Konakovićeve objave pjevačica se oglasila na društvenim mrežama.

"Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna fan baza iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesrećnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio, ali svakako, sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje", napisala je Karleuša.

Konaković je ranije saopštio da će od nadležnih institucija zatražiti zabranu koncerta, navodeći da smatra da nastup pjevačice može izazvati podjele i tenzije.

U objavi na društvenim mrežama naveo je da ga najava koncerta nije iznenadila, te optužio lidera Fahrudin Radončić da godinama promoviše Karleušu kroz medije.

"Mi bi trebalo da zaboravimo kako je negirala genocid u Srebrenici i vrijeđala one koji o počinjenom genocidu govore istinu i da je raširenih ruku dočekamo. Zatražiću od MUP-a Kantona Sarajevo da ovaj koncert, u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, zabrani jer je riječ o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju", naveo je Konaković.

Za sada nema informacija da su nadležne institucije donijele bilo kakvu odluku u vezi sa održavanjem koncerta, koji je najavljen za početak avgusta.

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Tagovi

Elmedin Konaković Jelena Karleuša koncert Sarajevo zabrana

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