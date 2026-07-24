Makedonci žele da zabrane koncert Jelene Karleuše: Pjevačica u problemu, pojavila se i peticija

Jelena Karleuša suočava se sa peticijom za zabranu koncerta u Skoplju, dok njeni obožavaoci brane njen nastup i negiraju optužbe o satanizmu.

Izvor: Youtube printscreen / JELENA KARLEUŠA

Jelena Karleuša vratila se nedavno na muzičku scenu sa tri nove pjesme i spota. Pjevačica je projektom oduševila fanove ali i kolege, a uveliko nastupa na crnogorskom primorju nakon nekoliko mjeseci pauze.

I dok Jelena uživa u svom uspjehu i ne krije da je srećna što su singlovi tako brzo osvojili srca publike, ima i onih čija srca Jelena nije osvojila, pa su na društvenim mrežama pokrenuli peticiju da se muzičkoj zvijezdi zabrani koncert u Skoplju, u Areni Jane Sandanski, zakazan za 17. oktobar.

Kako ističu, razlog zbog kog su pokrenuli peticiju je taj što po njima Jelena promoviše satanizam i uništava vjeru.

Publika je voli

Ono što je interesantno, ispod ove objave se mogu naći samo pozitivni komentari na račun pjevačice.

- "Zašto ste toliko odvratni i želite da joj otkažete koncert?", "Ovo nije moguće", "Zašto bi se otkazivao, kod nje nema nikakvog satanizma", "Budite zahvalni što vam dolazi Karleuša", "Ma crveni tepih za Divu kad bude dolazila, kakvo otkazivanje", "Uvijek je bila podrška Makedoniji i sve najbolje govorila o toj zemlji. Kakva zabrana?", "Ne da se otkaže, nego hoćemo pet koncerata", "Makedonci vole Karleušu", "Ne shvatajte ovo za ozbiljno, iza ovoga stoji osoba koja samo želi lajkove i komentare, pa misli da će ih dobiti preko Karleuše, ali nju Makedonija voli", "Zlobnici" i još na desetine komentara koji su se našli ispod objave, a koji su uglavnom u kontekstu da koncert ne smije da se zabrani.

Pogledajte kadrove iz njenog novog spota:

Nije prvi put

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Karluša suočava sa sličnim problemima.

U Sarajevu je pokrenuta onlajn peticija na platformi Change.org sa zahtjevom da se otkaže njen nastup u klubu "Akva" zakazan za 8. avgust 2026, nakon čega je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković zatražio reakciju MUP-a, a organizatori su potom otkazali događaj. I u Kragujevcu se krajem 2024. godine susrela sa ovim problemom, jer je preko 14.000 građana potpisalo peticiju protiv njenog angažovanja za doček Nove godine na gradskom trgu, tražeći da se novac usmjeri u druge svrhe zbog perioda žalosti nakon nesreće u Novom Sadu. Takođe je 2024. godine na inicijative građana organizovala peticiju za njen nastup za Dan grada u Subotici, kao i za Dane ludaje u Kikindi, uz protivljenje dijela javnosti. Međutim, Jelena je tada održala koncert na trgu u Subotici, ali i u Kikindi. Isto se desilo i s koncertom koji je pjevačica imala u Somboru - održala ga je uprkos peticijama koje su bile organizovane.

(Kurir / MONDO)