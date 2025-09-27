Pjevačica Jelena Karleuša najavila je novi album pod nazivom "Enigma", a sada je progovorila o saradnicima.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Jelena Karleuša je na društvenoj mreži X otkrila da će njen novi album nositi naziv "Enigma", kao i da je promijenila gotovo sve saradnike. Ubrzo nakon objave, fanovi su je zasuli pitanjima u komentarima – između ostalog, zanimalo ih je i da li će joj pesme pisati Mimi Mercedez.

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

"Nije željela", odgovorila je JK.

Jedan od fanova je napisao da ima informaciju da je među saradnicima i hitmejkerka Ljilja Jorgovanović, što se ispostavilo kao tačno.

"Da, radim s Jelenom. Ima tu još dosta posla, nije sve gotovo, ali istina je da ja radim neke dijelove", poručila je Ljilja.

Jelena Karleuša je objasnila zbog čega traži nove saradnike.

Oglasila se Jelena

"Tačno je da sam promijenila sve stare saradnike. Tu prvenstveno mislim na producente. Sad su to Damir Handanović i Nemanja Antonić, tekstopisci su Ljilja Jorgovanović, Tomica i Jovana. Album se zove 'Enigma' i biće promovisan na Pink televiziji na razne načine, koje neću još otkrivati. Srbiju očekuje mnogo lijepih iznenađenja kada je riječ o meni", poručila je Karleuša, nova članica žirija "Pinkovih zvezda".

"Mimi želi da se fokusira na svoju muziku"

Milena Janković, poznatija kao Mimi Mercedez, nije bila dostupna za komentar. Iz njene pres-službe su rekli da je reperka u medijskoj ilegali, a na pitanje zašto nije htjela da piše pjesme Karleuši, rekli su:

"Mimi je u tom periodu odbila nekoliko popularnih izvođača, nije joj se pisalo za druge i željela je da se fokusira na svoju muziku."

Pogledajte fotografije Mimi Mercedez:

Vidi opis Karleuša raskinula saradnju sa cijelim timom: Otkrila ko radi na novom albumu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

(Kurir/ MONDO)